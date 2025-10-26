رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر با اقدامات هوشمندانه کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردارحسین رحیمی با اشاره به اینکه یکی از رویه‌های فساد زا در حوزه تجارت سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی است که زمینه مناسب را برای کسب مال نامشروع توسط مفسدان اقتصادی و افراد سود جو فراهم می‌کند، گفت: این گونه مسایل و موضوعات در نهایت منجر به ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.

وی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه تعدادی افراد سود جو با تبانی و همکاری تعدادی از کارکنان دولتی، به صورت غیر قانونی و متقلبانه کارت‌های بازرگانی را صادر و در قالب شبکه سازمان یافته در گمرکات مختلف اقدام به واردات و صادرات انواع و اقسام کالا از قبیل خشکبار، آهن آلات، مصالح ساختمانی، سنگ آهن و... می‌کنند.

وی افزود: با توجه به اطلاعات به دست آمده موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار گرفت که در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، اعضای این باند شناسایی و مدارک و مستندات متعدد جعلی از این باند کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: عدم ایفای تعهدات ارزی و فرار مالیاتی، از دیگر اتهامات اعضا این شبکه سازمان یافته است که در بررسی‌های اولیه از این شبکه تعداد ۱۲ هزار اسناد جعلی گمرکی از جمله اسناد مبادلات تجاری غیر قانونی به ارزش ۹۲ همت و همچنین اسناد ۱۷ همتی عدم ایفای تعهدات ارزی در مجموع به ارزش ۱۰۹ هزار میلیارد تومان کشف شد.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه تاکنون ۱۴۵ نفر از اعضا این شبکه دستگیر و پرونده همچنان باز و تحقیقات ادامه دارد، گفت: هموطنان گرامی برای مقابله و مبارزه جدی و همه جانبه با جرایم و مفاسد اقتصادی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص مواردی، چون فرار مالیاتی، تبانی در معاملات دولتی و ... را با پلیس امنیت اقتصادی از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

منبع: فراجا

برچسب ها: فراجا ، کلاهبرداری
انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر
