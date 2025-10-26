باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل روز شنبه مدعی شد که به ارتش دستور داده است تا به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس و تبادل اسرا، تخریب‌ها را در بخشی از نوار غزه که تحت کنترل اسرائیل باقی مانده است، ادامه دهد.

کاتز در پلتفرم رسانه‌های اجتماعی آمریکا نوشت: «من به ارتش اسرائیل دستور داده‌ام که تخریب تونل‌ها را به عنوان وظیفه اصلی در منطقه زرد که در حال حاضر تحت کنترل ماست، در کنار حفاظت از سربازان و جوامع در اولویت قرار دهند.»

او گفت که این کار به موازات گفت‌و‌گو با مقامات آمریکایی، از جمله معاون رئیس جمهور، وزرای امور خارجه و دفاع، فرستادگان ریاست جمهوری و فرماندهان سنتکام - در مورد لزوم اجرای طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و تضمین «برچیدن و تخریب کامل تمام تونل‌های تروریستی در قلمرو باقی مانده تحت مسئولیت آنها در کنار خلع سلاح حماس» انجام می‌شود.

توافق آتش‌بس مرحله‌ای غزه بین حماس و اسرائیل که از طریق میانجیگری منطقه‌ای و بین‌المللی حاصل شد، از ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد.

مرحله اول شامل آزادی اسرای اسرائیلی در ازای زندانیان فلسطینی و عقب‌نشینی جزئی اسرائیل است. همچنین بازسازی غزه و ایجاد یک سازوکار حکومتی جدید بدون حماس را در نظر دارد.

طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، از اکتبر ۲۰۲۳، جنگ نسل‌کشی اسرائیل بیش از ۶۸۵۰۰ نفر را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۰۳۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

منبع: آناتولی