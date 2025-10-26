باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فتح الله نصیریان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان در گفت‌و‌گو با یک برنامه رادیویی به وضعیت نگران‌کننده تصادفات شهری اشاره کرد و گفت: ۴۳ درصد از تصادفات در معابر درون‌شهری مربوط به عابران پیاده است و این آمار بسیار بالاست.

او با انتقاد از وضعیت زیرساخت‌های عبور عابران پیاده در رشت افزود: در مرکز استان ۳۴ پل عابر داریم که تنها ۱۴ پل مکانیزه شده و از این میان فقط یک پل در حال حاضر فعال است؛ آن هم در محدوده پل جانبازان که بعد از ساعت ۱۹ بسته می‌شود. در نتیجه عابر ناچار است از سطح معبر عبور کند که بسیار حادثه‌خیز است.

رئیس پلیس راهور گیلان با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با دستگاه‌های مرتبط اظهار امیدواری کرد: با تکمیل مکانیزه‌سازی پل‌ها و اصلاح معابر، زمینه کاهش تصادفات عابران فراهم شود.

تقاطع‌های غیرهمسطح در روان‌سازی ترافیک اثر کوتاه مدت دارند

سرهنگ نصیریان همچنین به پروژه‌های شهری اشاره و تصریح کرد: تقاطع‌های غیرهمسطح و اصلاح هندسی‌ها، اثر کوتاه مدت در روان‌سازی دارند، اما راهکار اصلی، تکمیل رینگ کمربندی، توسعه حمل و نقل عمومی و اجرای طرح‌های ترکیبی مدیریت ترافیک است.

او از شهروندان خواست ضمن رعایت قوانین و انضباط ترافیکی، در عبور از معابر به توصیه‌های ایمنی توجه جدی داشته باشند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان