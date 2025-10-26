باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- پلدختر، شهری در مسیر ارتباطی شمال به جنوب کشور، سال‌هاست بار سنگین تردد خودروهای سنگین و تانکرهای عراقی را بر دوش می‌کشد.

نبود کمربندی و عبور جاده ترانزیتی از بافت مرکزی شهر، علاوه بر آلودگی و ترافیک، حالا خطر فرونشست زمین را نیز به زندگی روزمره شهروندان اضافه کرده است.

این تهدید، تنها یک مسئله فنی نیست؛ بلکه نمادی از مدیریت جزیره‌ای و نبود هماهنگی میان شهرداری، راهداری و دستگاه‌های اجرایی است که می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی و اقتصادی تبدیل شود.

فرونشست در قلب شهر؛ هشدار جدی برای تردد ایمن

در نقطه‌ای از خیابان ولی‌عصر، در نزدیکی بازارچه میوه و بانک مسکن، بخشی از کانال دفع آب‌های سطحی فروریخته و سطح جاده نشست کرده است.

به گفته کارشناسان محلی، اگر این بخش در اسرع وقت ترمیم نشود، احتمال مسدود شدن محور اصلی و خطر برای رانندگان بسیار بالاست.

فرداد امان‌اللهی، رئیس پلیس راهور پلدخترگفت:شهر پلدختر هیچ مسیر کمربندی ندارد و تمام ترافیک شمال، جنوب و غرب از دل شهر عبور می‌کند. ایمن‌سازی مسیر داخلی شهر و کنترل تردد سنگین‌ها باید فوراً در دستور کار قرار گیرد.

او افزود:ایجاد مسیر جایگزین، نصب علائم هشدار، بستن ورودی‌های پرخطر خیابان ولی‌عصر و احداث سرعت‌کاه در نقاط پرتردد مثل ورودی مصلی از ضروریات فوری است.

بازسازی کانال آغاز شده اما اعتبار کافی نیست

حسن مهدوی، شهردار پلدختر، از آغاز عملیات بازسازی کانال در محدوده خیابان شهید مدنی خبر داد و گفت:این مسیر محل عبور تانکرهای سنگین و کامیون‌های ترانزیتی است و فرونشست آن می‌تواند تردد را مختل کند. ورودی کانال بازگشایی شده، اما تا برآورد هزینه و جذب پیمانکار زمان‌بر است.

او در ادامه با گلایه از کمبود اعتبارات افزود:شهرداری هر سال با بودجه محدود بهسازی محور را انجام می‌دهد، اما این سطح از تخریب نیاز به اعتبار ویژه ملی دارد. اگر کمربندی ایجاد نشود، هیچ ترمیمی پایدار نخواهد ماند.

مسئولیت اصلی با شهرداری است

در همین زمینه محمد عزیزی، سرپرست فرمانداری پلدختر، گفت:مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، بازسازی کانال درون‌شهری وظیفه شهرداری است و باید قبل از آغاز بارندگی‌ها ایمن‌سازی انجام شود. در صورت وقوع حادثه، همه مدیران دستگاه‌های اجرایی در برابر مردم مسئول‌اند.

او با اشاره به هماهنگی بین نهادها افزود:پلیس راهور ظرف یک هفته طرح ترافیکی موقت را اجرا می‌کند تا عملیات عمرانی بدون خطر انجام شود. منابع طبیعی و آبخیزداری نیز موظف به اجرای طرح کنترل روان‌آب در بالادست کانال شده‌اند.

بدون نقشه، تصمیمی گرفته نمی‌شود

از نگاه کارشناسان فنی، مشکل اصلی نبود طرح دقیق و نقشه اجرایی است.

عبدالله طاری، رئیس نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، در این باره گفت:هنوز نقشه مهندسی برای بازسازی مسیر تهیه نشده و دستگاه‌های خدمات‌رسان هم از وضعیت تأسیسات خود در محل اطلاع کامل ندارند. ابتدا باید همه داده‌ها مشخص شود تا تصمیم فنی قابل اتکا اتخاذ گردد.

او پیشنهاد کرد:برای بازسازی از دال بتنی استفاده شود تا استحکام سازه افزایش یابد. همچنین طرح کمربندی باید در دستور کار راه و شهرسازی قرار گیرد، زیرا پلدختر محل عبور تانکرهای سوخت‌رسان به عراق است و فشار ترافیکی آن خارج از ظرفیت شهری است.

بحران پلدختر، آزمون مدیریت زیرساختی کشور

فرونشست جاده ترانزیتی پلدختر تنها یک رویداد محلی نیست؛ نشانه‌ای از فرسودگی زیرساخت‌ها و ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شهرهای ترانزیتی است.

تا زمانی که کمربندی برای این شهر احداث نشود، هر تعمیر موقتی حکم پانسمان بر زخم عمیق را دارد.

اکنون افکار عمومی و مسئولان استانی در انتظارند تا مطالبه چندین‌ساله مردم پلدختر ـ احداث کمربندی و بهسازی جاده درون‌شهری ـ از حد وعده فراتر رود و به تصمیمی ملی تبدیل شود.