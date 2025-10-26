مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: محصول خرمالو از ۸۵ هکتار باغ‌های شهرستان استهبان آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی اعیان منش با بیان اینکه  محصول خرمالو از ۸۵ هکتار باغ‌های شهرستان استهبان آغاز شده است گفت: این شهرستان ۹۲ هکتار باغ خرمالو دارد که ۸۵ هکتار بارور و هفت هکتار غیربارور است که پیش بینی می‌شود هزار و ۷۰۰ تن محصول تولید و روانه بازار داخلی و کشور‌های حوزه خلیج فارس و عراق شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان با بیان اینکه برداشت این محصول تا پایان آذرماه ادامه دارد افزود:وضعیت باردهی درختان خرمالو در شهرستان از نظر کمی و کیفی مطلوب است و به طور میانگین حدود ۲۰ تن خرمالو در هر هکتار برداشت می‌شود.

او بیان کرد: در حال حاضر عمده محصول تولیدی این شهرستان به صورت تازه خوری مصرف می‌شود، اما پتانسیل برای توسعه صنایع تبدیلی وجود دارد و با ایجاد واحد‌های فرآوری مانند تولید کنسرو، خشکبار و لواشک می‌توان ارزش افزوده محصول را افزایش داد.

شهرستان استهبان در شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.

منبع: جهاد کشاورزی 

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، استهبان ، خرمالو
