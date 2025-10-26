در پی تیراندازی در دانشگاه لینکلن دست‌کم یک نفر کشته و ۶ تن زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش مقامات محلی، دست‌کم یک نفر در پی تیراندازی در دانشگاه لینکلن پنسیلوانیا در شب گذشته کشته و شش تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در آخر هفته «بازگشت به دانشگاه» این دانشگاه تاریخی-سیاهپوست‌تبار رخ داده است.

کریستوفر د بارنا-ساروبه، دادستان منطقه چستر، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در مجموع هفت نفر در این تیراندازی هدف گلوله قرار گرفته‌اند. وی بدون ارائه جزئیات وضعیت مجروحان، گفت که مقامات انتظامی محلی، ایالتی و فدرال در حال تحقیق در مورد این حادثه هستند.

بر اساس گزارش‌ها، حداقل سه نفر از مجروحان به بیمارستان کریستیانا در ویلمینگتون دلاور منتقل شده‌اند. یک مقام پلیس ایالتی پنسیلوانیا وضعیت را همچنان «بسیار فعال» توصیف کرد.

گزارش‌ها حاکی است که چندین نفر در صحنه حادثه و پس از زیر پا ماندن در هنگام فرار جمعیت، تحت درمان قرار گرفته‌اند.

دانشگاه لینکلن که حدود ۸۸ کیلومتری غرب فیلادلفیا واقع شده، نخستین دانشگاه تاریخی-سیاهپوست‌تبار ایالات متحده است که مدرک دانشگاهی اعطا می‌کند.

این تیراندازی تنها یک روز پس از حادثه تیراندازی نزدیک محوطه دانشگاه هاوارد -دانشگاه تاریخی-سیاهپوست‌تبار در واشنگتن دی. سی. رخ داده است.

منبع: سی ان ان

