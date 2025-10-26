بانک مرکزی از آغاز اجرای پایلوت خرید ارز از گردشگران خارجی در فرودگاه‌های بین‌المللی کشور و صدور ‎توریست‌کارت (ریالی) برای آنان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام بانک مرکزی در راستای اجرای بند (پ) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های مقرراتی مندرج در دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای استفاده گردشگران خارجی و سایر اشخاص غیرمقیم در ایران (توریست‌کارت)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آغاز مرحله‌ی آزمایشی (پایلوت) طرح خرید ارز از گردشگران خارجی در فرودگاه‌های بین‌المللی کشور خبر داد.

به‌موجب این طرح، خرید ارز از گردشگران غیرمقیم به نرخ متناظر با معاملات ارز در "تالار دوم" مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام خواهد شد. هدف از اجرای این طرح، نهادینه‌سازی بهره‌برداری از منابع ارزی ورودی در بستر رسمی معاملات ارزی، تسهیل خدمات پرداخت ریالی برای گردشگران خارجی و ارتقای شفافیت جریان ورود ارز به کشور است.
 
در گام نخست، یک بانک به‌عنوان بانک عامل مجاز، مأمور اجرای عملیاتی طرح بوده و مجاز است در چارچوب مفاد دستورالعمل یادشده، نسبت به خرید ارز از متقاضیان فروش و صدور توریست‌کارت برای آنان اقدام نماید. این کارت‌ها امکان بهره‌برداری ریالی از منابع ارزی فروخته‌شده را برای گردشگران در داخل کشور فراهم می‌سازد.

بانک مرکزی تأکید دارد که اجرای این طرح، مقدمه‌ای برای توسعه تدریجی نظام پرداخت گردشگری، هم‌افزایی میان بخش ارزی و صنعت گردشگری و استفاده حداکثری از منابع ارزی ورودی از مسیر‌های شفاف و رسمی خواهد بود.

