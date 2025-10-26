اتباع افغانستان بیشترین مهاجرین غیرقانونی در ترکیه؛ بازداشت بیش از ۱۲۲ هزار مهاجر غیرقانونی در ترکیه طی ۹ ماه

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت کشور ترکیه اعلام کرد از ابتدای سال جاری میلادی تا نیمه مهرماه، بیش از ۱۲۲ هزار مهاجر غیرقانونی در این کشور بازداشت شده‌اند. بر اساس این گزارش، اتباف افغانستان با ۳۰ هزار و ۹۹ مورد بازداشت، در صدر ملیت‌های بازداشت‌شده قرار دارند.

شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان و ایران نیز در رتبه‌های بعدی هستند. این وزارتخانه جزئیاتی درباره وضعیت حقوقی یا روند اخراج این افراد ارائه نکرده است.

عملیات شناسایی و بازداشت مهاجران غیرقانونی اخیراً در استان‌هایی مانند ازمیر، بیتلیس، ارزروم، ادرنه و موغلا شدت یافته است. بر اساس گزارش‌ها، برخی از مهاجران افغان در مرزها، مسیرهای غیرقانونی خروج به اروپا یا حتی در کامیون‌های بار شناسایی و بازداشت شده‌اند.

مقامات ترکیه تأکید کرده‌اند که حضور غیرقانونی در خاک این کشور را تحمل نخواهند کرد و روند بازداشت و اخراج مهاجران فاقد مدرک، به‌ویژه اتباع افغانستان، ادامه دارد.