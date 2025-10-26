باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس اعلام نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع، در سال تحصیلی جاری حدود ۳۲۰ هزار دانشآموز اتباع در مدارس ایران ثبتنام کردهاند. وی همچنین اشاره کرد که ۲۸۰ هزار دانشآموز اتباع غیرمجاز پیش از این از کشور خارج شدهاند.
این طرح تنها شامل خانوادههای اتباع غیرمجازی میشود که هنوز در ایران حضور دارند و اطلاعات آنها نزد وزارت کشور موجود است. دکتر سلیمی، رئیس مرکز امور بینالملل وزارت آموزش و پرورش نیز تأکید کرد که ثبتنام این دانشآموزان تنها با ارائه معرفینامه از وزارت کشور و از طریق سامانه سیدا انجام میپذیرد.
همچنین در ادامه گزارش آمده است که نیروی انتظامی با سفارت افغانستان برای صدور گذرنامه این اتباع هماهنگیهای لازم را انجام داده است.