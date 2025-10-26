رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از صدور فراخوان ثبت‌نام برای دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز که هنوز از ایران خارج نشده‌اند، خبر داد و تأکید کرد که تحصیل این افراد از طریق سامانه «سیدا» و با دریافت معرفی‌نامه از وزارت کشور امکان‌پذیر خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس اعلام نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع، در سال تحصیلی جاری حدود ۳۲۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس ایران ثبت‌نام کرده‌اند. وی همچنین اشاره کرد که ۲۸۰ هزار دانش‌آموز اتباع غیرمجاز پیش از این از کشور خارج شده‌اند.

این طرح تنها شامل خانواده‌های اتباع غیرمجازی می‌شود که هنوز در ایران حضور دارند و اطلاعات آنها نزد وزارت کشور موجود است. دکتر سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش نیز تأکید کرد که ثبت‌نام این دانش‌آموزان تنها با ارائه معرفی‌نامه از وزارت کشور و از طریق سامانه سیدا انجام می‌پذیرد.

همچنین در ادامه گزارش آمده است که نیروی انتظامی با سفارت افغانستان برای صدور گذرنامه این اتباع هماهنگی‌های لازم را انجام داده است.

برچسب ها: تحصیل اتباع ، اتباع غیر مجاز
خبرهای مرتبط
ثبت‌نام ۵۰ هزار دانش‌آموز مهاجر باقی‌مانده در دستور کار آموزش و پرورش
جا ماندن ۸۰۰ جلد گذرنامه اتباع خارجی از طرح تمدید
قدردانی سفیران نروژ و اسپانیا از میزبانی ایران از مهاجرین + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
پدر ایرلن را اتباع غیر مجاز در آوردن باعث بیکلری جوانها و ازدواج کم ونابودی نسل ایران شدن مسیولین در خواب اینها را بیرون کنید تروریستهای بی پدر و مادر جانی را
۰
۱
پاسخ دادن
طعنه ترامپ به کره شمالی
سایه سیاه قاره سبز بر سر اوکراین
پ ک ک تمام نیرو‌های خود را از ترکیه خارج می‌کند
رژیم صهیونیستی به تخریب‌ها در غزه ادامه می‌دهد
دومین روز مذاکرات تجاری آمریکا و چین زمینه‌ساز دیدار ترامپ و شی
پوتین: آزمایش موشک «بوروستنیک» تکمیل شد
ترامپ تعرفه‌های کانادا را ۱۰ درصد افزایش داد
سالگرد سیل مرگبار اسپانیا با تظاهرات گسترده در والنسیا برگزار شد
فراخوان ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز در ایران
اعتصاب غذای گسترده در زندان‌های انگلیس در همبستگی با فلسطین
آخرین اخبار
تظاهرات در کوالالامپور علیه ترامپ + تصاویر
ترامپ: به توافق تجاری با چین نزدیک می‌شویم
یونیسف: یک میلیون کودک در غزه با گرسنگی و فاجعه رو‌به‌رو هستند
بیش از ۱۰۰ بازپرس در پرونده سرقت موزه لوور شرکت می‌کنند
افشای همکاری آمازون با تولیدکنندگان سلاح اسرائیلی
ورود تجهیزات سنگین مصری برای جستجوی اجساد اسرا در غزه
تخلیه زباله‌های نظامی اسرائیل در غزه
هیات دیپلماتیک ایران وارد کابل شد
حمایت اسرائیل از ۴ گروه شبه‌نظامی ضد حماس در غزه
پوتین: آزمایش موشک «بوروستنیک» تکمیل شد
حضور نمایندگان افغانستان در اجلاس بین‌المللی راه‌آهن و امضای توافق سه‌جانبه
گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان به ۳.۵ میلیارد دلار
پ ک ک تمام نیرو‌های خود را از ترکیه خارج می‌کند
«طرح کفیل» برای ساماندهی ورود کارگران خارجی به ایران
فراخوان ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز در ایران
اتباع افغانستان بیشترین مهاجرین غیرقانونی در ترکیه؛ بازداشت بیش از ۱۲۲ هزار مهاجر غیرقانونی در ترکیه طی ۹ ماه
۷ کشته و زخمی درپی تیراندازی در دانشگاه لینکن آمریکا
رژیم صهیونیستی به تخریب‌ها در غزه ادامه می‌دهد
وزیر خارجه کره شمالی به روسیه و بلاروس سفر می‌کند
ترامپ تعرفه‌های کانادا را ۱۰ درصد افزایش داد
راهبرد تجاری ترامپ برای صلح؛ اولویت دادن به مبادله اقتصادی بر درگیری نظامی
امضای توافق آتش‌بس گسترده تایلند و کامبوج در حضور ترامپ
طعنه ترامپ به کره شمالی
اعتصاب غذای گسترده در زندان‌های انگلیس در همبستگی با فلسطین
دومین روز مذاکرات تجاری آمریکا و چین زمینه‌ساز دیدار ترامپ و شی
سایه سیاه قاره سبز بر سر اوکراین
سالگرد سیل مرگبار اسپانیا با تظاهرات گسترده در والنسیا برگزار شد
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد