گروه پ ک ک در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام نیرو‌های خود را از ترکیه به شمال عراق منتقل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری فرات منتشر شد، اعلام کرد که روز یکشنبه تمام نیرو‌های خود را از ترکیه به شمال عراق عقب می‌کشد.

در این بیانیه آمده است: «ما در حال اجرای عقب‌نشینی تمام نیرو‌های خود از داخل ترکیه هستیم» و ۲۵ جنگجو - اعم از زن و مرد - در حال حاضر در شمال عراق هستند.

حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در بیانیه‌ای که در منطقه قندیل در شمال عراق خوانده شد، گفت: «ما در حال اجرای عقب‌نشینی تمام نیروهایمان در داخل ترکیه هستیم.»

پ ک ک که رسماً در ماه مه مبارزه مسلحانه ۴۰ ساله خود را کنار گذاشت، در حال حاضر در تلاش برای پایان دادن به یکی از طولانی‌ترین درگیری‌های منطقه که حدود ۵۰ هزار کشته بر جای گذاشت، در حال گذار از شورش مسلحانه به سیاست‌های دموکراتیک است.

در ماه ژوئیه، آنها مراسمی نمادین در کوه‌های شمال عراق برگزار کردند که در آن اولین دسته از سلاح‌های خود را منهدم کردند، که توسط ترکیه به عنوان «نقطه عطفی برگشت‌ناپذیر» مورد ستایش قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: ترکیه ، عراق
خبرهای مرتبط
آیا ترکیه هدف بعدی اسرائیل در منطقه است؟
ترکیه با گاز اشک‌آور راهپیمایی طرفداران اوجالان را سرکوب کرد
تقویت حضور نظامی آمریکا در سوریه با استفاده از قسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طعنه ترامپ به کره شمالی
سایه سیاه قاره سبز بر سر اوکراین
پ ک ک تمام نیرو‌های خود را از ترکیه خارج می‌کند
رژیم صهیونیستی به تخریب‌ها در غزه ادامه می‌دهد
دومین روز مذاکرات تجاری آمریکا و چین زمینه‌ساز دیدار ترامپ و شی
پوتین: آزمایش موشک «بوروستنیک» تکمیل شد
ترامپ تعرفه‌های کانادا را ۱۰ درصد افزایش داد
سالگرد سیل مرگبار اسپانیا با تظاهرات گسترده در والنسیا برگزار شد
فراخوان ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز در ایران
اعتصاب غذای گسترده در زندان‌های انگلیس در همبستگی با فلسطین
آخرین اخبار
تظاهرات در کوالالامپور علیه ترامپ + تصاویر
ترامپ: به توافق تجاری با چین نزدیک می‌شویم
یونیسف: یک میلیون کودک در غزه با گرسنگی و فاجعه رو‌به‌رو هستند
بیش از ۱۰۰ بازپرس در پرونده سرقت موزه لوور شرکت می‌کنند
افشای همکاری آمازون با تولیدکنندگان سلاح اسرائیلی
ورود تجهیزات سنگین مصری برای جستجوی اجساد اسرا در غزه
تخلیه زباله‌های نظامی اسرائیل در غزه
هیات دیپلماتیک ایران وارد کابل شد
حمایت اسرائیل از ۴ گروه شبه‌نظامی ضد حماس در غزه
پوتین: آزمایش موشک «بوروستنیک» تکمیل شد
حضور نمایندگان افغانستان در اجلاس بین‌المللی راه‌آهن و امضای توافق سه‌جانبه
گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان به ۳.۵ میلیارد دلار
پ ک ک تمام نیرو‌های خود را از ترکیه خارج می‌کند
«طرح کفیل» برای ساماندهی ورود کارگران خارجی به ایران
فراخوان ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز در ایران
اتباع افغانستان بیشترین مهاجرین غیرقانونی در ترکیه؛ بازداشت بیش از ۱۲۲ هزار مهاجر غیرقانونی در ترکیه طی ۹ ماه
۷ کشته و زخمی درپی تیراندازی در دانشگاه لینکن آمریکا
رژیم صهیونیستی به تخریب‌ها در غزه ادامه می‌دهد
وزیر خارجه کره شمالی به روسیه و بلاروس سفر می‌کند
ترامپ تعرفه‌های کانادا را ۱۰ درصد افزایش داد
راهبرد تجاری ترامپ برای صلح؛ اولویت دادن به مبادله اقتصادی بر درگیری نظامی
امضای توافق آتش‌بس گسترده تایلند و کامبوج در حضور ترامپ
طعنه ترامپ به کره شمالی
اعتصاب غذای گسترده در زندان‌های انگلیس در همبستگی با فلسطین
دومین روز مذاکرات تجاری آمریکا و چین زمینه‌ساز دیدار ترامپ و شی
سایه سیاه قاره سبز بر سر اوکراین
سالگرد سیل مرگبار اسپانیا با تظاهرات گسترده در والنسیا برگزار شد
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد