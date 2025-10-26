باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در بیانیهای که توسط خبرگزاری فرات منتشر شد، اعلام کرد که روز یکشنبه تمام نیروهای خود را از ترکیه به شمال عراق عقب میکشد.
در این بیانیه آمده است: «ما در حال اجرای عقبنشینی تمام نیروهای خود از داخل ترکیه هستیم» و ۲۵ جنگجو - اعم از زن و مرد - در حال حاضر در شمال عراق هستند.
پ ک ک که رسماً در ماه مه مبارزه مسلحانه ۴۰ ساله خود را کنار گذاشت، در حال حاضر در تلاش برای پایان دادن به یکی از طولانیترین درگیریهای منطقه که حدود ۵۰ هزار کشته بر جای گذاشت، در حال گذار از شورش مسلحانه به سیاستهای دموکراتیک است.
در ماه ژوئیه، آنها مراسمی نمادین در کوههای شمال عراق برگزار کردند که در آن اولین دسته از سلاحهای خود را منهدم کردند، که توسط ترکیه به عنوان «نقطه عطفی برگشتناپذیر» مورد ستایش قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری فرانسه