«طرح کفیل» برای ساماندهی ورود کارگران خارجی به ایران

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس از اجرای «طرح کفیل» برای نظارت بر ورود و اشتغال اتباع خارجی خبر داد و گفت: بر این اساس، ورود اتباع تنها از طریق سفارت ایران در افغانستان و با دریافت ویزای کارگری تحت نظر کارفرمای ایرانی امکان‌پذیر خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس از اجرای «طرح کفیل» با هدف نظارت بر ورود و اشتغال اتباع خارجی خبر داد و گفت: ورود این افراد تنها از طریق سفارت ایران در افغانستان و با دریافت ویزای کارگری تحت نظر کارفرمای ایرانی امکان‌پذیر است.

مجید احمدی در جلسه‌ (شنبه، ۳ آبان) با اشاره به جزئیات این طرح اعلام کرد: کارفرمایان متقاضی استفاده از نیروی کار اتباع در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توانند با مراجعه به سامانه وزارت کار، مستندات لازم را بارگذاری و درخواست خود را ثبت کنند که پس از بررسی، مجوزهای مربوطه صادر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه روادید صادره برای کارگران اتباع ۹ ماهه و مجردی است، خاطرنشان کرد: پس از پایان این مدت، کارگران ملزم به ترک کشور هستند و در صورت عدم داشتن سوء سابقه در سال بعد می‌توانند مجدداً به همان شیوه وارد شوند.

احمدی در پایان با هشدار به اتباع فاقد مدرک قانونی ساکن در استان فارس، از آنان خواست برای جلوگیری از برخورد قانونی سریعاً به اردوگاه مراقبتی شیراز مراجعه کنند.

گفتنی است این طرح با هماهنگی سه وزارتخانهٔ کشور، امور خارجه و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده و با هدف پاسخ‌گویی به نیاز کارفرمایان ایرانی برای جذب نیروی کار افغانستانی است.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
ما کلی افغانی توکارهای غیرکارگری مانندانواع فروشندگی ها واملاک ودلالی وغیره توکشورداریم که باوجودممنوعیت سالهاست مشغولند برای نیروی کارگری درحدضرورت وموقت تاآموزش وجایگزینی نیروی کارایرانی یاازاینهابه جای نیروی جدیدالورود افغان استفاده کنیدیاایشان روطردکنید
