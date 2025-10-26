سرپرست سفارت ایران در کابل از برنامه‌ریزی برای افزایش مبادلات تجاری با افغانستان خبر داد و گفت: توافقات جدید در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت می‌تواند حجم مبادلات دو کشور را به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از گسترش همکاری‌های اقتصادی با افغانستان خبر داد و گفت: ایران در تلاش است بخشی از کالاهایی را که پیش‌تر از مناطق دیگر وارد می‌کرد از افغانستان تأمین کند.

علیرضا بیکدلی سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به کابل را در چارچوب سیاست همسایگی ارزیابی و اعلام کرد: در دیدارهای اخیر با مقامات اقتصادی افغانستان، توافقاتی در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، حمل‌ونقل و ترانزیت کالا حاصل شد که می‌تواند سطح مبادلات تجاری دو کشور را به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار برساند.

وی با اشاره به برنامه ایران برای واردات گوشت، پنبه و برخی دانه‌های کشاورزی از افغانستان، افزود: برای تحقق این هدف، نیازمند تصمیم‌گیری داخلی درباره تخصیص بودجه و فراهم‌سازی زیرساخت‌های قرنطینه دامی و گیاهی هستیم.

سرپرست سفارت ایران در کابل همچنین از توافقات تازه در حوزه معدن خبر داد و گفت: وزارت معادن طالبان آمادگی خود را برای همکاری با دستگاه‌های ایرانی اعلام کرده است.

بیکدلی در پاسخ به پرسشی درباره موضع وزارت امور خارجه نسبت به طرح کشت فراسرزمینی در افغانستان، تصریح کرد: وزارت خارجه نظر مساعد دارد و هیچ مخالفتی با اجرای این طرح ندارد. تنها لازم است هماهنگی‌های لازم از مسیرهای رسمی انجام شود.

برچسب ها: تجارت ایران و افغانستان ، روابط ایران و افغانستان ، علیرضا بیگدلی
خبرهای مرتبط
گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان محور دیدار سرپرست سفارت ایران با مقامات طالبان 
بیگدلی:
سفر وزیر صنعت به کابل مثبت بود
دیدار سفیر ایران با مقامات طالبان در کابل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طعنه ترامپ به کره شمالی
سایه سیاه قاره سبز بر سر اوکراین
پ ک ک تمام نیرو‌های خود را از ترکیه خارج می‌کند
رژیم صهیونیستی به تخریب‌ها در غزه ادامه می‌دهد
دومین روز مذاکرات تجاری آمریکا و چین زمینه‌ساز دیدار ترامپ و شی
پوتین: آزمایش موشک «بوروستنیک» تکمیل شد
ترامپ تعرفه‌های کانادا را ۱۰ درصد افزایش داد
سالگرد سیل مرگبار اسپانیا با تظاهرات گسترده در والنسیا برگزار شد
فراخوان ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز در ایران
اعتصاب غذای گسترده در زندان‌های انگلیس در همبستگی با فلسطین
آخرین اخبار
تظاهرات در کوالالامپور علیه ترامپ + تصاویر
ترامپ: به توافق تجاری با چین نزدیک می‌شویم
یونیسف: یک میلیون کودک در غزه با گرسنگی و فاجعه رو‌به‌رو هستند
بیش از ۱۰۰ بازپرس در پرونده سرقت موزه لوور شرکت می‌کنند
افشای همکاری آمازون با تولیدکنندگان سلاح اسرائیلی
ورود تجهیزات سنگین مصری برای جستجوی اجساد اسرا در غزه
تخلیه زباله‌های نظامی اسرائیل در غزه
هیات دیپلماتیک ایران وارد کابل شد
حمایت اسرائیل از ۴ گروه شبه‌نظامی ضد حماس در غزه
پوتین: آزمایش موشک «بوروستنیک» تکمیل شد
حضور نمایندگان افغانستان در اجلاس بین‌المللی راه‌آهن و امضای توافق سه‌جانبه
گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان به ۳.۵ میلیارد دلار
پ ک ک تمام نیرو‌های خود را از ترکیه خارج می‌کند
«طرح کفیل» برای ساماندهی ورود کارگران خارجی به ایران
فراخوان ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز در ایران
اتباع افغانستان بیشترین مهاجرین غیرقانونی در ترکیه؛ بازداشت بیش از ۱۲۲ هزار مهاجر غیرقانونی در ترکیه طی ۹ ماه
۷ کشته و زخمی درپی تیراندازی در دانشگاه لینکن آمریکا
رژیم صهیونیستی به تخریب‌ها در غزه ادامه می‌دهد
وزیر خارجه کره شمالی به روسیه و بلاروس سفر می‌کند
ترامپ تعرفه‌های کانادا را ۱۰ درصد افزایش داد
راهبرد تجاری ترامپ برای صلح؛ اولویت دادن به مبادله اقتصادی بر درگیری نظامی
امضای توافق آتش‌بس گسترده تایلند و کامبوج در حضور ترامپ
طعنه ترامپ به کره شمالی
اعتصاب غذای گسترده در زندان‌های انگلیس در همبستگی با فلسطین
دومین روز مذاکرات تجاری آمریکا و چین زمینه‌ساز دیدار ترامپ و شی
سایه سیاه قاره سبز بر سر اوکراین
سالگرد سیل مرگبار اسپانیا با تظاهرات گسترده در والنسیا برگزار شد
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد