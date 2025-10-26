باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از گسترش همکاری‌های اقتصادی با افغانستان خبر داد و گفت: ایران در تلاش است بخشی از کالاهایی را که پیش‌تر از مناطق دیگر وارد می‌کرد از افغانستان تأمین کند.

علیرضا بیکدلی سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به کابل را در چارچوب سیاست همسایگی ارزیابی و اعلام کرد: در دیدارهای اخیر با مقامات اقتصادی افغانستان، توافقاتی در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، حمل‌ونقل و ترانزیت کالا حاصل شد که می‌تواند سطح مبادلات تجاری دو کشور را به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار برساند.

وی با اشاره به برنامه ایران برای واردات گوشت، پنبه و برخی دانه‌های کشاورزی از افغانستان، افزود: برای تحقق این هدف، نیازمند تصمیم‌گیری داخلی درباره تخصیص بودجه و فراهم‌سازی زیرساخت‌های قرنطینه دامی و گیاهی هستیم.

سرپرست سفارت ایران در کابل همچنین از توافقات تازه در حوزه معدن خبر داد و گفت: وزارت معادن طالبان آمادگی خود را برای همکاری با دستگاه‌های ایرانی اعلام کرده است.

بیکدلی در پاسخ به پرسشی درباره موضع وزارت امور خارجه نسبت به طرح کشت فراسرزمینی در افغانستان، تصریح کرد: وزارت خارجه نظر مساعد دارد و هیچ مخالفتی با اجرای این طرح ندارد. تنها لازم است هماهنگی‌های لازم از مسیرهای رسمی انجام شود.