رئیس‌جمهور روسیه از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک کروز هسته‌ای "بوروستنیک" با قابلیت پرواز ۱۴۰۰۰ کیلومتری و انجام مانورهای ضددفاع موشکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، یکشنبه از تکمیل موفقیت‌آمیز آزمایش موشک کروز با قوای هسته‌ای «بوروستنیک» خبر داد و آن را «قطب‌نمای هسته‌ای» و نشانه رهبری جهانی روسیه در تسلیحات استراتژیک خواند.

این اعلامیه در جریان جلسه توجیهی نظامی در مسکو با ژنرال والری گراسیموف، رئیس ستاد کل روسیه انجام شد.

به گفته گراسیموف، این آزمایش در ۲۱ اکتبر انجام شده و موشک مسافتی ۱۴٬۰۰۰ کیلومتری را با انجام مانور‌های عمودی و افقی برای فرار از سیستم‌های دفاع موشکی پرواز کرده است.

پوتین تأکید کرد که «اهداف کلیدی آزمایش» محقق شده و این سلاح را «محصولی منحصر‌به‌فرد و بی‌همتا در جهان» توصیف کرد. وی دستور داد مقدمات استقرار این موشک در نیرو‌های مسلح روسیه آغاز شود.

پوتین دستور داد «با اطمینان از اینکه سربازان دشمن که می‌خواهند تسلیم شوند، بتوانند هرگونه اقدام لازم را برای به حداقل رساندن تلفات انجام دهند».

او گفت: «باید همه کار‌ها برای تضمین امنیت غیرنظامیانی که توسط سربازان اوکراینی به عنوان سپر استفاده می‌شوند، انجام شود».

منبع: تاس

برچسب ها: رئیس جمهور روسیه ، آزمایش موشکی
خبرهای مرتبط
زلنسکی خواستار افزایش فشار بر روسیه شد
نماینده پوتین: اوکراین و روسیه به «راه حل دیپلماتیک» در مورد جنگ نزدیک شده‌اند
بررسی نقش اروپا در شعله‌ور سازی بحران اوکراین؛
سایه سیاه قاره سبز بر سر اوکراین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طعنه ترامپ به کره شمالی
سایه سیاه قاره سبز بر سر اوکراین
دومین روز مذاکرات تجاری آمریکا و چین زمینه‌ساز دیدار ترامپ و شی
سالگرد سیل مرگبار اسپانیا با تظاهرات گسترده در والنسیا برگزار شد
اعتصاب غذای گسترده در زندان‌های انگلیس در همبستگی با فلسطین
ترامپ تعرفه‌های کانادا را ۱۰ درصد افزایش داد
امضای توافق آتش‌بس گسترده تایلند و کامبوج در حضور ترامپ
رژیم صهیونیستی به تخریب‌ها در غزه ادامه می‌دهد
وزیر خارجه کره شمالی به روسیه و بلاروس سفر می‌کند
راهبرد تجاری ترامپ برای صلح؛ اولویت دادن به مبادله اقتصادی بر درگیری نظامی
آخرین اخبار
پوتین: آزمایش موشک «بوروستنیک» تکمیل شد
حضور نمایندگان افغانستان در اجلاس بین‌المللی راه‌آهن و امضای توافق سه‌جانبه
گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان به ۳.۵ میلیارد دلار
پ ک ک تمام نیرو‌های خود را از ترکیه خارج می‌کند
«طرح کفیل» برای ساماندهی ورود کارگران خارجی به ایران
فراخوان ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز در ایران
اتباع افغانستان بیشترین مهاجرین غیرقانونی در ترکیه؛ بازداشت بیش از ۱۲۲ هزار مهاجر غیرقانونی در ترکیه طی ۹ ماه
۷ کشته و زخمی درپی تیراندازی در دانشگاه لینکن آمریکا
رژیم صهیونیستی به تخریب‌ها در غزه ادامه می‌دهد
وزیر خارجه کره شمالی به روسیه و بلاروس سفر می‌کند
ترامپ تعرفه‌های کانادا را ۱۰ درصد افزایش داد
راهبرد تجاری ترامپ برای صلح؛ اولویت دادن به مبادله اقتصادی بر درگیری نظامی
امضای توافق آتش‌بس گسترده تایلند و کامبوج در حضور ترامپ
طعنه ترامپ به کره شمالی
اعتصاب غذای گسترده در زندان‌های انگلیس در همبستگی با فلسطین
دومین روز مذاکرات تجاری آمریکا و چین زمینه‌ساز دیدار ترامپ و شی
سایه سیاه قاره سبز بر سر اوکراین
سالگرد سیل مرگبار اسپانیا با تظاهرات گسترده در والنسیا برگزار شد
ترامپ: معتقدم توافق غزه پابرجا خواهد ماند
شهادت کودک فلسطینی بر اثر ریزش ساختمان در شهر غزه
ترامپ با امیر قطر در هواپیما دیدار کرد
روبیو: در حال پیگیری ایجاد نیروی چندملیتی در غزه هستیم
رسانه‌های عبری: آمریکا با تأخیر در بازگشایی گذرگاه رفح موافقت کرد
احتمال نامزدی کامالا هریس برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا
پاکستان: افغانستان خواهان صلح است
مین زدایی غزه بین ۲۰ تا ۳۰ سال طول میکشد
موزه لوور پس از سرقت، جواهرات را به بانک فرانسه منتقل کرد
ترامپ در توقفی کوتاه با امیر قطر دیدار می‌کند
شهادت ۹۳ فلسطینی در غزه از زمان آغاز آتش‌بس
طرح اسرائیل برای غزه پس از آتش‌بس