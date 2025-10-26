باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، یکشنبه از تکمیل موفقیتآمیز آزمایش موشک کروز با قوای هستهای «بوروستنیک» خبر داد و آن را «قطبنمای هستهای» و نشانه رهبری جهانی روسیه در تسلیحات استراتژیک خواند.
این اعلامیه در جریان جلسه توجیهی نظامی در مسکو با ژنرال والری گراسیموف، رئیس ستاد کل روسیه انجام شد.
به گفته گراسیموف، این آزمایش در ۲۱ اکتبر انجام شده و موشک مسافتی ۱۴٬۰۰۰ کیلومتری را با انجام مانورهای عمودی و افقی برای فرار از سیستمهای دفاع موشکی پرواز کرده است.
پوتین تأکید کرد که «اهداف کلیدی آزمایش» محقق شده و این سلاح را «محصولی منحصربهفرد و بیهمتا در جهان» توصیف کرد. وی دستور داد مقدمات استقرار این موشک در نیروهای مسلح روسیه آغاز شود.
پوتین دستور داد «با اطمینان از اینکه سربازان دشمن که میخواهند تسلیم شوند، بتوانند هرگونه اقدام لازم را برای به حداقل رساندن تلفات انجام دهند».
او گفت: «باید همه کارها برای تضمین امنیت غیرنظامیانی که توسط سربازان اوکراینی به عنوان سپر استفاده میشوند، انجام شود».
منبع: تاس