وزیر راه و شهرسازی گفت: در سال‌های گذشته وعده‌هایی داده شد، اما در زمان اجرای قرعه‌کشی، زیرساخت‌ها تکمیل نشده بود. با این حال، در این مدت تلاش کردیم زمین‌هایی با زیرساخت‌های کامل را آماده‌سازی و به متقاضیان تحویل دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق در آیین آغاز پروژه تعریض آزادراه ساوه–سلفچگان با اشاره به اهمیت این طرح اظهار کرد: این مسیر ۶۵ کیلومتری صرفاً مربوط به دو منطقه، دو شهر یا دو استان نیست، بلکه دارای اثرات ملی و بین‌المللی است.

وی با اشاره به دیپلماسی فعال رئیس‌جمهور با کشورهای همسایه و نقش کلیدی حمل‌ونقل در این تعاملات افزود: در دو هفته گذشته سفرهایی به کشورهای آذربایجان و پاکستان داشتیم.

وزیر راه و شهرسازی از امضای قرارداد راه‌آهن رشت–آستارا تا ماه آینده میان ایران و روسیه خبر داد و گفت: نتایج مذاکرات سفر باکو، با محوریت تضمین حمل بار و کالا در حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب، به‌ویژه در مسیر ریلی رشت–آستارا، فراتر از تحلیل‌های اولیه بود.

صادق با اشاره به نشست برگزارشده در پاکستان نیز بیان کرد: در این نشست سه محور اصلی مورد بررسی قرار گرفت که مهم‌ترین موضوعات آن شامل انتخاب واسط ایران بین پاکستان و کشورهای اوراسیا و قفقاز، انتخاب پاکستان به‌عنوان اتصال چین به ایران و همچنین انتقال بار چین از مسیر پاکستان و ایران به اروپا بود.

وی با تأکید بر نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه روابط منطقه‌ای گفت: توسعه آزادراه‌ها و زیرساخت‌های ریلی نقش مؤثری در تسهیل ارتباطات ایران با کشورهای همسایه دارد.

صادق افزود: خدا را شاکریم که در یک سال گذشته، باوجود مشکلات، محدودیت‌ها و تشدید تحریم‌ها، هیچ خللی در اراده و هم‌افزایی ایجاد نشده و تمامی اقدامات علی‌رغم این شرایط به نتیجه رسیده است.

 وزیر راه و شهرسازی، بخش خصوصی را مهم‌ترین ظرفیت در بهسازی و آغاز پروژه‌های جدید دانست و افزود: در استان‌های مرکزی و قم، استانداران با رویکرد فنی و اجرایی، نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌ها ایفا می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های حوزه مسکن تصریح کرد: در سال‌های گذشته وعده‌هایی داده شد، اما در زمان اجرای قرعه‌کشی، یا زمین آماده نبود، یا زیرساخت‌ها تکمیل نشده بود و یا اتصال به شبکه بانکی برقرار نبود. در این مدت تلاش کردیم زمین‌هایی با زیرساخت‌های کامل را آماده‌سازی و به متقاضیان تحویل دهیم.

صادق با تقدیر از مشاوران پروژه بیان کرد: دغدغه‌ سرزمینی مشاوران کاملاً مشهود و قابل ستایش است؛ به‌گونه‌ای که علاقه‌ آن‌ها به توسعه سرزمینی فراتر از بازگشت سرمایه است. از نظر آنان، بازگشت سرمایه یعنی شادی و سرافرازی مردم.

وی در پایان با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران استانی و ستادی پروژه اظهار داشت: تا پایان دولت چهاردهم، پروژه تعریض و بهسازی آزادراه ساوه–سلفچگان به بهره‌برداری خواهد رسید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شد
ورود ناوگان اتوبوسی جدید به کشور تا پایان سال
آغاز عملیات تعریض آزادراه ساوه – سلفچگان
اختصاص ۵ درصد از درآمد‌های حاصل از مولدسازی به پروژه‌های مسکن حمایتی
تحویل ۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان؛
آغاز عملیات اجرایی منطقه ۳ آزادراه تهران–شمال از هفته آینده+ فیلم
کاهش ۴۰ درصدی هدر رفت انرژی از طریق پنجره‌های نسل نوین/ آمادگی کامل برای تأمین پنجره‌های مورد نیاز نهضت ملی مسکن
بهره‌برداری از ۱۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن / تأمین بیش از ۵۰ درصد منابع مالی طرح
تسهیل در ثبت معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ آبان‌ماه
پاییز خشک‌تر از تابستان/ بارش‌ها در تهران به کمتر از یک میلی‌متر رسید
برخی از بانک‌ها در مسیر مشابه بانک آینده حرکت می‌کنند+ فیلم
بحران ارزی در صنعت خودرو؛ مسیر تازه پس از پایان قیمت‌گذاری دستوری
ماجرای افزایش قیمت محصولات لبنی چیست؟
آینده بورس امیدوارکننده است
افزایش ۶۰ درصدی نرخ عوارضی برخی از آزادراه‌ها+ فیلم
پایان رانت ارز مسافرتی/ نرخ ارز مسافری به صورت روزانه اعلام می‌شود
اصلاح تعرفه گاز؛ ۹۰ درصد خانوار‌ها مشمول افزایش نمی‌شوند
همکاری‌های صنعت برق ایران و ترکمنستان گسترش می‌یابد
آخرین اخبار
ایمنی پرواز‌های داخلی ارتقا یافت
پیش بینی تولید ۱۰۵ هزارتن تخم مرغ در آبان ماه
کارت‌های بانک آینده فعلا منقضی نمی‌شوند
۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شد
رشد بیش از ۴۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
نحوه خرید سهام سهام‌داران خُرد بانک آینده اعلام شد
خسارات سوانح طبیعی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲۴۲ میلیارد دلار رسید
تولید جو به نصف کاهش یافت/ هشدار کمبود و گرانی نهاده دامی+ فیلم
سرمایه‌گذاری ۹۲ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی
تامین یک میلیون و ۷۲۵ هزار بخاری برای طرح جایگزینی
صنایع دستی کشور را برند سازی می‌کنیم
ماجرای افزایش قیمت محصولات لبنی چیست؟
سویه جدید تب برفکی در حال مدیریت است
حمایت بانک مرکزی از بانک‌هایی که در تامین مالی غیرتورمی و رشد اقتصادی عملکرد سازنده دارند
بنگاهداری بانک‌ها احتکار مسکن را تشدید کرده است/کارمندان هم دیگر امکان خرید مسکن ندارند
اصلاح تعرفه گاز؛ ۹۰ درصد خانوار‌ها مشمول افزایش نمی‌شوند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ آبان‌ماه
آینده بورس امیدوارکننده است
همکاری‌های صنعت برق ایران و ترکمنستان گسترش می‌یابد
بانک مرکزی باید بر تخلفات بانک‌ها نظارت جدی‌تری داشته باشد
برخی از بانک‌ها در مسیر مشابه بانک آینده حرکت می‌کنند+ فیلم
نوسازی و مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی
افزایش ۶۰ درصدی نرخ عوارضی برخی از آزادراه‌ها+ فیلم
پایان رانت ارز مسافرتی/ نرخ ارز مسافری به صورت روزانه اعلام می‌شود
بحران ارزی در صنعت خودرو؛ مسیر تازه پس از پایان قیمت‌گذاری دستوری
پاییز خشک‌تر از تابستان/ بارش‌ها در تهران به کمتر از یک میلی‌متر رسید
معاون رئیس‌جمهور گزارش مهر ماه سامانه فواد ۱۲۸ را منتشر کرد
ورود ناوگان اتوبوسی جدید به کشور تا پایان سال
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور تا پایان هفته
افزایش نرخ تحویل برق در بخش مشترکان خانگی