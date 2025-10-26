باشگاه خبرنگاران جوان ، با هدف بررسی وضعیت و تعیین تکلیف بنای تاریخی عمارت کلاه‌فرنگی بندرعباس، جلسه‌ای با حضور محمد شنبه‌زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان، مدیر حوزه علمیه استان و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان برگزار شد.

در این نشست، شرکت‌کنندگان ضمن بررسی راهکارهای ترمیم و بازسازی عمارت کلاه‌فرنگی، بر لزوم همکاری میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تعیین تکلیف نهایی وضعیت این بنای تاریخی تأکید کردند و مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای چندجانبه میان نهادهای مرتبط منعقد شود.

محمد شنبه‌زاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در این خصوص اظهار داشت: در تفاهم‌نامه مذکور، موضوعاتی از جمله تعیین حریم عمارت، کاربری آن پس از مرمت، زمان‌بندی بازسازی توسط میراث فرهنگی و نحوه بازدید عمومی از بنا مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز هرمزگان در برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری افزود:

ضروری است اداره‌کل میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های متولی با برنامه‌ریزی دقیق و ساماندهی مناسب آثار تاریخی، زمینه حفاظت مؤثر و بهره‌برداری مطلوب از این ابنیه ارزشمند را فراهم کنند.

گفتنی است عمارت کلاه‌فرنگی بندرعباس در مجاورت بازار سنتی و روبه‌روی اسکله شهید حقانی قرار دارد و بر اساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی، قدمت آن به بیش از ۳۰۰ سال و دوران صفویه بازمی‌گردد.

منبع:دادگستری هرمزگان