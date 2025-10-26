باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حمیدرضا رضایی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز گفت: در هفته ورزش در تمام شهرستان‌های تابعه شاهد برگزاری ۱۴۰۴ رویداد متنوع فرهنگی و ورزشی بودیم که با استقبال چشمگیر ورزشکاران و خانواده‌ها همراه بود.

وی با اشاره به برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور گفت: ورزشکاران استان البرز در این رویداد مهم حضوری موفق داشتند، ضمن این که در دو رشته نیز میزبان شایسته ای برای این رقابت‌ها بودیم.

رضایی عنوان کرد: رشد استعدادهای ورزشی در گرو مدیریت، حمایت و برنامه‌ریزی مستمر است و اداره‌کل ورزش و جوانان البرز تمام توان خود را برای شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای ورزشی در سراسر استان به کار گرفته است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های زیر ساختی ورزش البرز، به دلیل مشکلات ثبتی و حقوقی، با چالش‌های جدی مواجه است و این امر روند توسعه ورزش در استان را کند کرده است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به وضعیت مجموعه بزرگ ورزشی انقلاب کرج گفت: این مجموعه به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین مراکز ورزشی استان، در اوایل دهه ۷۰ از سوی شهرداری وقت به اداره‌کل ورزش و جوانان واگذار شد، اما به دلیل عدم صدور سند رسمی طی سال‌های گذشته، اکنون با دعاوی متعدد از سوی شهرداری مواجه شده ایم.

وی افزود: علیرغم اینکه رأی کارشناسی به نفع اداره‌کل ورزش و جوانان صادر شده، اما پیگیری‌های حقوقی شهرداری همچنان ادامه دارد. حمیدرضا رضایی تصریح کرد: در مجموعه ورزشی انقلاب علاوه بر چندین سالن و زمین تخصصی، سالن ۲ هزار و ۵۰۰ نفره و همچنین هتل انقلاب قرار دارد که سال‌هاست به دلیل اختلافات قراردادی و حقوقی غیرفعال مانده است، این وضعیت موجب شده بخشی از فعالیت‌های ورزشی و اردوهای تیم‌های استانی به مناطق خارج از کرج، مانند کردان و ماهدشت، منتقل شود که مشکلات اسکان و ایمنی برای ورزشکاران ایجاد کرده است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با قدردانی از حمایت‌های قضایی اخیر در بازپس‌گیری برخی اماکن ورزشی گفت: در برخی پرونده‌ها، از جمله بازپس‌گیری واحدهای تجاری متصرف‌شده، با حکم قضایی موفق به بازگرداندن املاک به اداره‌کل شدیم، اما فرآیندهای طولانی و بروکراسی موجود باعث هدررفت منابع دولتی و تأخیر در بهره‌برداری عمومی می‌شود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: از دادستان محترم استان و دستگاه‌های مرتبط درخواست داریم با صدور دستور ویژه موضوع اسناد مالکیت اماکن ورزشی استان خارج از نوبت بررسی شود تا زمینه برای توسعه فعالیت‌های ورزشی و بهره‌مندی جوانان از امکانات موجود فراهم گردد