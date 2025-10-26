باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - براساس یک تحقیق اختصاصی از شبکه اسکاینیوز، اسرائیل از چهار گروه شبهنظامی فعال و ضد حماس در داخل نوار غزه پشتیبانی میکند که بخشی از یک تلاش هماهنگ برای «برچیدن» حماس هستند.
این گروهها که توسط چهرههایی مانند «حسام الآستل» (Hossam al Astal) رهبری میشوند، ادعا میکنند بخشی از یک پروژه گستردهتر به نام «غزهٔ جدید» هستند که حکومت پس از دوره حماس را تصویر میکند.
این شبهنظامیان در مناطقی فعالیت میکنند که تحت کنترل نظامی اسرائیل هستند، در پشت به اصطلاح «خط زرد».
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، تنها این مناطق بازسازی خواهند شد و ساکنان آن ممکن است کمکهای بشردوستانه قابلتوجهی دریافت کنند، در حالی که ساکنان بخش غربی در چادرهای سست و ناپایدار باقی خواهند ماند، بدون هیچ بازسازی و با کمکهای محدود.
این اطلاعات حاصل یک تحقیق میدانی توسط شبکه خبری اسکای نیوز است که از طریق منابع امنیتی، مصاحبه با اعضای این گروهها و تحلیل تصاویر ماهوارهای گردآوری شده است. این یک گزارش تأییدشده رسمی توسط هیچ یک از طرفین درگیر نیست، اما توسط یک نهاد رسانهای بزرگ منتشر شده است.
اهداف استراتژیک اسرائیل شامل ایجاد جایگزین برای حماس و تقسیم جغرافیایی و اجتماعی است. بر این اساس، پشتیبانی از این گروهها بخشی از یک استراتژی گستردهتر برای ایجاد یک نیروی سیاسی و امنیتی جایگزین در غزه است که وفادار به حماس نباشد.، است. همچنین با محدود کردن بازسازی و کمکهای بشردوستانه به مناطق تحت کنترل این گروهها (شرق غزه)، اسرائیل در پی ایجاد یک شکاف عمدی بین ساکنان مناطق مختلف است. این کار میتواند منجر به ایجاد نارضایتی از حکومت حماس در میان ساکنان مناطق محروم (غرب غزه) شود.
این گروهها عمدتاً توسط چهرههای سابق و مخالف حماس، مانند حسام الآستل (یک سیاستمدار سابق و منتقد حماس) رهبری میشوند. آنها خود را بخشی از پروژهای به نام "غزه جدید" میدانند که هدف آن ایجاد یک نهاد اداری غیر وابسته به حماس پس از جنگ است. فعالیت آنها عمدتاً در مناطق شرقی شهرهای غزه (مانند شرق شهر غزه و خان یونس) و در پشت "خط زرد" متمرکز است. این خط نشانگر مرز پیشروی زمینی نیروهای اسرائیلی است و این مناطق به طور مستقیم تحت نظارت و کنترل نظامی ارتش اسرائیل قرار دارند.
این سیاست به معنای یک مجازات جمعی برای ساکنان مناطقی است که هنوز تحت کنترل حماس یا گروههای دیگر هستند. آنها در چادرهای نامناسب زندگی خواهند کرد و امکات اولیه برای بازسازی خانههای ویران شده را نخواهند داشت. بسیاری از تحلیلگران، پشتیبانی اسرائیل از این گروهها را تلاشی برای دامن زدن به درگیری داخلی در غزه میدانند تا فشار بر حماس را از درون افزایش دهد. به طور قطع، حماس این گروهها را به عنوان "خائن" و "همکار با اشغالگر" محکوم میکند و هرگونه تلاش برای خلع سلاح یا مقابله با آنها را در دستور کار خود قرار داده است.
این گزارش نشان میدهد که اسرائیل علاوه بر عملیات نظامی مستقیم، در حال اجرای یک استراتژی چندوجهی شامل عملیات روانی، تقسیم جغرافیایی و حمایت از نیروهای جایگزین است تا بتواند به هدف خود برای "برچیدن حماس" دست یابد. این رویکرد، پیامدهای شدید انسانی برای غیرنظامیان غزه دارد و چشمانداز سیاسی آینده این منطقه را بیش از پیش پیچیده میکند.
منبع: قدس