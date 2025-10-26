در ادامه توافق آتش‌بس، کاروانی از کامیون‌های مصری حاوی ماشین‌آلات سنگین برای کمک به یافتن اجساد اسرای اسرائیلی زیر آوار‌های غزه وارد این منطقه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کاروانی از کامیون‌ها و خودرو‌های مصری حاوی ماشین‌آلات سنگین شب گذشته برای کمک به یافتن اجساد باقی‌مانده از اسرای اسرائیلی وارد نوار غزه شد.

به گزارش العربیه، ارتش اسرائیل بلافاصله درخواست برای تأیید ورود این خودرو‌ها را پاسخ نداده، اما تایمز اسرائیل گزارش داده که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، شخصاً ورود تیم مصری و چندین وسیله نقلیه مهندسی به سرزمین فلسطین را تأیید کرده است.

بر اساس توافق آتش‌بس بین حماس و اسرائیل، این گروه فلسطینی موظف به بازگرداندن تمامی ۴۸ اسیر باقی‌مانده -زنده و مرده- در ازای آزادی نزدیک به ۲۰۰۰ فلسطینی زندانی در اسرائیل بوده است.

با این حال، تاکنون تنها ۱۵ جسد از ۲۸ اسیر کشته شده مسترد شده و اجساد باقی‌مانده زیر آوار‌های سراسر این منطقه ویران شده مدفون هستند. حماس نیز برای یافتن این پیکر‌ها درخواست ابزار و کمک کرده است.

گفتنی است یک تیم ۸۱ نفره نجات ترکیه که برای یافتن  اجساد به غزه اعزام شده بود، هرگز موفق به دریافت مجوز از اسرائیل نشد که نشان‌دهنده مخالفت اسرائیل با هرگونه مشارکت ترکیه در غزه است.

منبع: العربیه

