بر اساس گزارش تازه‌ای که روزنامه اسرائیلی هاآرتص منتشر کرده، ارتش اسرائیل در اقدامی زیانبار، مقادیر بسیار زیادی زباله، از جمله نخاله‌های ساختمانی ناشی از تخریب‌ها را از مناطق مرزی خود به درون نوار غزه منتقل و تخلیه می‌کند.

به گزارش این روزنامه، کامیون‌های حمل زباله، ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر از نزدیکی گذرگاه کیسوفیم از سد امنیتی اسرائیل عبور کرده و بار خود را نه در محل‌های دفع تعیین‌شده، که در کنار جاده‌های داخل غزه رها می‌کنند و سپس خالی بازمی‌گردند.

منبع این زباله‌ها، پسماند‌ها و نخاله‌های عظیمی عنوان شده که ارتش اسرائیل در طول جنگ و با استقرار ده‌ها پایگاه و موضع نظامی جدید در نزدیکی مرز غزه بر جای گذاشته است. این اقدام، بر بحران زیست‌محیطی و انسانی موجود در این نوار تحت محاصره افزوده است.

آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل (آنروا) روز پنجشنبه اعلام کرد که در نتیجه بیش از دو سال جنگ اسرائیل بیش از ۶۱ میلیون تن آوار نوار غزه را پوشانده است.

آنروا در اکس اعلام کرد: «تمام محله‌ها از بین رفته‌اند و خانواده‌ها در خرابه‌ها به دنبال آب و سرپناه می‌گردند.»

این آژانس تأکید کرد که مأموریت بشردوستانه و کمک‌های نجات‌بخش آن برای مردم فلسطین با وجود محاصره مداوم اسرائیل و محدودیت‌های موجود در ذخایر کمک‌های آنروا، همچنان در غزه ادامه دارد.

در همین حال، بر اساس گزارش شبکه الاقصی، یحیی السراج، شهردار غزه، با هشدار درباره وضعیت بحرانی زیرساخت‌های این شهر اعلام کرد که ممانعت از ورود ماشین‌آلات سنگین، فعالیت‌های اساسی شهرداری را با اختلال جدی مواجه ساخته است.

السراج نیاز‌های فوری برای بازسازی را شامل تأمین ۲۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین برای تقویت عملیات عمرانی و ۱۰۰۰ تن سیمان برای ساخت چاه‌ها و تعمیر شبکه آبرسانی دانست. وی با اشاره به وضعیت وخیم زیرساخت‌ها تأکید کرد: هیچ زیرساخت مناسبی در تأسیسات شهرداری و مراکز بهداشتی در نوار غزه وجود ندارد.

شهردار غزه با بیان آمادگی برای فعالیت شبانه‌روزی به محض ورود تجهیزات، خاطرنشان کرد که اگرچه فعالیت‌های شهرداری همچنان در جریان است، اما این اقدامات در حدی جزئی و متناسب با امکانات محدود موجود انجام می‌شود. این وضعیت، بازتابی از چالش‌های گسترده‌تر در روند بازسازی غزه پس از جنگ اخیر است.

منبع: قدس