یک خبرنگار می‌گوید اسناد داخلی‌ای به دست آورده که نشان می‌دهد آمازون خدمات رایانش ابری و هوش مصنوعی را به تولیدکنندگان سلاح اسرائیلی می‌فروشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سم بیدل، یک خبرنگار می‌گوید اسناد داخلی‌ای به دست آورده که نشان می‌دهد آمازون خدمات رایانش ابری و هوش مصنوعی را به تولیدکنندگان سلاح اسرائیلی که بمب‌ها و موشک‌هایشان غزه را ویران کرده است، می‌فروشد.

از جمله آنها می‌توان به شرکت سیستم‌های دفاعی پیشرفته رافائل اشاره کرد که در قتل هفت کارگر آشپزخانه مرکزی جهانی دست داشته است. این اسناد همچنین نشان می‌دهد که رافائل سال گذشته با وجود ممنوعیت عمومی استفاده از فناوری برای توسعه سلاح شروع به استفاده از کلود، یک مدل هوش مصنوعی توسعه یافته توسط شرکت آنتروپیک کرده است.

آنتروپیک یک استارت‌آپ هوش مصنوعی (AI) آمریکایی است که توسط اعضای سابق اوپن‌ای‌آی تأسیس شده‌ است.

منبع: خبرگزاری قدس

