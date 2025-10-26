رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شورای اسلامی شهر تهران از تصویب نامگذاری ۲۴ معبر در منطقه ۱۴ به نام شهدای این منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نرگس معدنی‌پور رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصت‌و‌پنجمین جلسه رسمی این شورا و در تشریح مصوبات پنجاه و دومین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری، اعلام کرد: با توجه به برگزاری کنگره شهدای منطقه ۱۴ توسط شهرداری این منطقه و شناسایی شهدایی که تاکنون معبری به نام آنان نامگذاری نشده بود، پیشنهاد‌هایی از سوی شهرداری ارائه شد که پس از چند جلسه بررسی در کمیسیون، در نهایت ۲۴ معبر برای نامگذاری به نام شهدای منطقه مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: این نامگذاری‌ها با حفظ شماره معابر انجام شده و اغلب شهدا از ساکنان همان معابر یا مناطق مجاور بوده‌اند. این اقدام در پاسخ به درخواست خانواده‌های شهدا صورت گرفته است.

معدنی‌پور در ادامه، اسامی معابر و شهدای نامگذاری‌شده اظهار داشت: کوچه دوم غربی به نام شهید محسن ابوفاضلی، کوچه یزدی‌پور به نام شهید سید محمدرضا آقامیری، خیابان پنجم به نام شهید مهدی اکبرپور روشن، کوچه ۳۶ به نام شهید مجید برقی، کوچه هفتم غربی به نام شهید محمد تسبیحی، کوچه مهر به نام شهید سید محمد جعفری زواره، کوچه محمدیه به نام شهید بهروز حاج‌پوران، کوچه هشتم به نام شهید محمدرضا حاجیان حسین‌آبادی نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته کوچه فردوس به نام شهید سید مهدی حسینی‌مجد، کوچه فتحی به نام شهید ولی‌الله خواستگر خانکی، کوچه بوستان سوم به نام شهید محمدحسین داستانی، کوچه ساحل به نام شهید محمد زارعی، کوچه شاهد ۳ به نام شهید علی‌اصغر زردمیهن، کوچه طالقانی به نام شهید مجید زیرک، کوچه شهباز به نام شهید محمد سعیدی، کوچه هفتم غربی به نام شهید سعید سلیمانی، کوچه اول (در خیابان شهید داورزنی، کوچه بنی‌اسد، کوچه شهید مهرعلی) به نام شهید سعید سید فضل‌اللهی و کوچه اول (در خیابان شهید داورزنی، کوچه بنی‌اسد) به نام شهید حسین شهابی اناری نامگذاری شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران اذعان داشت: کوچه کیهانی به نام شهید علی صدیقیان، کوچه نهم شرقی به نام شهید میره‌حجت صفوی قلعه‌باغی، کوچه حافظ به نام شهید همایون ضیایی، کوچه مهناز به نام شهید یوسف عبداللهی‌پور، کوچه جنت به نام شهید جهانبخش عبدالعلیم، کوچه ۲ غربی به نام شهید اصغر طاهر تالاری تغییر نام پیدا کردند.

گفتنی است نامگذاری‌های اعلام شده، از سوی اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا به تصویب رسید.

برچسب ها: شورای اسلامی شهر ، نامگذاری معابر
خبرهای مرتبط
افتتاح کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در منطقه۱۴
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم:
هماهنگی‌های لازم برای پیاده‌روی شب عید غدیر در قم انجام‌شده است
شهردار منتخب سمنان معرفی شد
شهرداری‌ها و شورا‌ها نباید سیاسی شوند/ شهردار پست سیاسی نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونمایی از لیدر‌های اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار
معمای مرگ زن میانسال پس از حمله مردان مهاجم به خانه‌اش
افزایش سقف وام خوداشتغالی/ پرداخت تسهیلات جدید از نیمه مهرماه آغاز شد
حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی
کشف ۱۵۸ کیلو ماده روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد
۴ باند کلاهبرداری با اسکیمر توسط پلیس منهدم شد
تردد در اکثر معابر تهران پرحجم و سنگین است
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر
آخرین اخبار
منتظر سوغاتی آقای شهردار از چین هستیم
اخاذی با غصب عنوان پلیس
حکم قصاص قاتل مأمور پلیس شهریار خارج از نوبت اجرا شد
بهسازی میدان تجریش با رویکرد حفظ هویت و صیانت از درختان کهنسال ادامه دارد
عبور آمار ایمن سازی در بزرگترین شریان ارتباطی جنوب غرب پایتخت از مرز ده کیلومتر
افتتاح کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در منطقه۱۴
گامی رو به جلو برای مقابله با تغییر اقلیم
نامگذاری ۲۴ معبر در منطقه ۱۴ تهران به نام شهدای گرانقدر
جزئیات طرح تنوع در بسته‌های عمره و توجه به سلایق مختلف
آیا نسل Z می‌تواند از شر آیفون‌هایش خلاص شود؟
کشف ۱۵۸ کیلو ماده روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد
برای باقیمانده بدهی می‌توان محکوم علیه را بازداشت کرد
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر
حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
ورود دو رام قطار به ناوگان متروی پایتخت/ شورای تهران نباید نسخه آزمایشی انتخابات تناسبی باشد
ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی
۴ باند کلاهبرداری با اسکیمر توسط پلیس منهدم شد
کاهش ۳۰ درصدی جرایم خشن در کشور
تردد در اکثر معابر تهران پرحجم و سنگین است
رونمایی از لیدر‌های اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار
افزایش سقف وام خوداشتغالی/ پرداخت تسهیلات جدید از نیمه مهرماه آغاز شد
صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری ۶۷۳ میلیاردی از طریق جعل سند و تصرف اراضی موات
معمای مرگ زن میانسال پس از حمله مردان مهاجم به خانه‌اش
کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴
اوحدی: استفاده از تجربیات خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است
رقابت ۳۰۰ نخبه قرآنی در مسابقات قرآنی پلیس کشور
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
آقامیری: مجوز واگذاری تاکسی‌های برقی صادر شد