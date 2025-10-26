رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شورای اسلامی شهر تهران از تصویب نامگذاری ۲۴ معبر در منطقه ۱۴ به نام شهدای این منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ نرگس معدنیپور رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصتوپنجمین جلسه رسمی این شورا و در تشریح مصوبات پنجاه و دومین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری، اعلام کرد: با توجه به برگزاری کنگره شهدای منطقه ۱۴ توسط شهرداری این منطقه و شناسایی شهدایی که تاکنون معبری به نام آنان نامگذاری نشده بود، پیشنهادهایی از سوی شهرداری ارائه شد که پس از چند جلسه بررسی در کمیسیون، در نهایت ۲۴ معبر برای نامگذاری به نام شهدای منطقه مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود: این نامگذاریها با حفظ شماره معابر انجام شده و اغلب شهدا از ساکنان همان معابر یا مناطق مجاور بودهاند. این اقدام در پاسخ به درخواست خانوادههای شهدا صورت گرفته است.
معدنیپور در ادامه، اسامی معابر و شهدای نامگذاریشده اظهار داشت: کوچه دوم غربی به نام شهید محسن ابوفاضلی، کوچه یزدیپور به نام شهید سید محمدرضا آقامیری، خیابان پنجم به نام شهید مهدی اکبرپور روشن، کوچه ۳۶ به نام شهید مجید برقی، کوچه هفتم غربی به نام شهید محمد تسبیحی، کوچه مهر به نام شهید سید محمد جعفری زواره، کوچه محمدیه به نام شهید بهروز حاجپوران، کوچه هشتم به نام شهید محمدرضا حاجیان حسینآبادی نامگذاری شده است.
وی ادامه داد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته کوچه فردوس به نام شهید سید مهدی حسینیمجد، کوچه فتحی به نام شهید ولیالله خواستگر خانکی، کوچه بوستان سوم به نام شهید محمدحسین داستانی، کوچه ساحل به نام شهید محمد زارعی، کوچه شاهد ۳ به نام شهید علیاصغر زردمیهن، کوچه طالقانی به نام شهید مجید زیرک، کوچه شهباز به نام شهید محمد سعیدی، کوچه هفتم غربی به نام شهید سعید سلیمانی، کوچه اول (در خیابان شهید داورزنی، کوچه بنیاسد، کوچه شهید مهرعلی) به نام شهید سعید سید فضلاللهی و کوچه اول (در خیابان شهید داورزنی، کوچه بنیاسد) به نام شهید حسین شهابی اناری نامگذاری شده است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران اذعان داشت: کوچه کیهانی به نام شهید علی صدیقیان، کوچه نهم شرقی به نام شهید میرهحجت صفوی قلعهباغی، کوچه حافظ به نام شهید همایون ضیایی، کوچه مهناز به نام شهید یوسف عبداللهیپور، کوچه جنت به نام شهید جهانبخش عبدالعلیم، کوچه ۲ غربی به نام شهید اصغر طاهر تالاری تغییر نام پیدا کردند.
گفتنی است نامگذاریهای اعلام شده، از سوی اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا به تصویب رسید.