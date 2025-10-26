باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «دالگلیش» با گویندگی ۴۴ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شد.

این سریال در گونه درام، جنایی و معمایی محصول انگلستان در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه چهار پخش شود.

مدیر دوبله این سریال سعید شیخ زاده و صدابردار آن فرشید فرجی است. مهناز آبادیان، شیلا آژیر، رضا آفتابی، متانت اسماعیلی، مهوش افشاری، مهرخ افضلی، آزاده اکبری، رضا الماسی، علیرضا باشکندی، کریم بیانی، مریم جلینی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، حسین خدادادبیگی، مریم رادپور، آرزو روشناس، حسین سرآبادانی، لادن سلطان پناه، ابوالفضل شاه بهرامی، مریم شاهرودی، مینا شجاع، داود شعبانی نصر، خشایار شمشیرگران، محمد صادقیان، فاطمه صبا، سحر صحامیان، مهسا عرفانی، بهروز علی محمدی، فاطمه غزنوی، کوروش فهیمی، پویا فهیمی، نرگس فولادوند، حسن کاخی، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، علی منانی، اکبر منانی، اسفندیار مهرتاش، علی همت مومیوند، صنم نکواقبال، نیما نکویی فرد، حسین نورعلی، نازنین یاری و سعید شیخ زاده صداپیشه های این اثر بوده اند.

فصل دوم سریال جنایی، معمایی «دالگلیش» به بررسی سه پرونده جنایی که هر یک در دو قسمت روایت می‌شود، می‌پردازد. مجموعه‌ای خوش ساخت و خوش رنگ و لعاب به سبک کارهای «شرلوک هلمز» که به آرامی معماهای خود را مطرح می‌کند و مخاطب را تا پایان با خود همراه می‌سازد.

سریال ها و فیلم های پلیسی و کارآگاهی دیرگاهی است که مورد استقبال مخاطبان تلویزیون ایران قرار گرفته اند، به طوری که این قبیل آثار، در طول چندین دهه در صدر فهرست محبوب ترین آثار نمایشی تلویزیون ایران بوده اند. علت این استقبال گسترده، از سویی می تواند این باشد که انسان ها به طور ذاتی به کنجکاوی و کنکاش و جستجو برای یافتن کلید باز کردن رمز و رازها تمایل دارند و بنابراین با شخصیت کاراگاه یا پلیس این قبیل آثار، در راه کشف این رمز و رازها مشتاقانه همراهی می کنند. از سوی دیگر، انسان ها به طور ذاتی از هرگونه ظلم و جنایت بیزارند و علاقه مندند که هرچه زودتر قانون شکنان و مجرمان دستگیر شوند و به سزای اعمال ناشایست خود برسند. بنابراین داستان های جنایی و کارآگاهی را پیگیرانه دنبال می کنند و دست از این طلب برنمی دارند تا کام دل هاشان برآید و قاتل و جنایتکار، دستگیر شود و قانون در موردش اعمال شود. سریال «دالگیش» هم از جمله سریال های کاراگاهی از این دست است که همواره مورد علاقه ی مشتاقانه ی تماشاگران ایرانی قرار گرفته اند.

شبکه‌ی چهار، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.