کاریکاتور روز / به مناسبت روز پرستار و بهورز

به مناسبت فرارسیدن "روز پرستار و بهورز" گزارش این هفته «کاریکاتور روز» به تجلیل از مقام و خدمات کادر پرستاری اختصاص یافته است. آثار این هفته، «کاریکاتور روز» تصویرگر رشادتهایی است که هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد. در این گزارش تصویری، کارتونیستها با خلق آثاری تأملبرانگیز، از مجاهدتهای بیادعای پرستاران تجلیل میکنند و محوریت اصلی این آثار، یادآوری ایثارگریهای کادر درمان در اوج همهگیری ویروس کرونا است، روزهایی که پرستاران با از خودگذشتگی، در خط مقدم نبرد، ایستادند و درس انسانیت و فداکاری دادند. در اینجا هر یک از آثار، حکایت شب بیداریها و دستی نوازشگر و نگاهی امیدبخش، در تاریکترین شبها است. این مجموعه، یادآور شجاعت پرستارانی است که در اوج بحران کرونا، با وجود تمام کمبودها و خطرات، جانها را در راه ایثار نهادند و حماسهای از انسانیت و پایمردی را در تاریخ سلامت این مرز و بوم ثبت کردند.