باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۲۴ هزار و ۱۳۷ واحدی همراه شد و سطح ۳ میلیون و ۸۴ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم وزن نیز با ۶ هزار و ۸۶۹ واحدی در سطح ۹۰۷ هزار و ۷۰۴ واحدی ایستاد.

امروز سه نماد پارسان، وغدیر و شستا بیشترین تاثیر و سه نماد وبملت، خودرو و خساپا پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۲۲۰ واحدی در سطح ۲۷ هزار و ۲۷۹ واحد قرار گرفت؛ امروز سه نماد مارون، نیشکر و ومپنا بیشترین تاثیر و سه نماد فزر، کیسون و بجهرم پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار فرابورس بودند.

امروز گروه شیمیایی با ارزش معاملاتی ۸۲۹ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی و بعد از آن گروه فلزات اساسی و خودرو در جایگاه بعدی ایستادند‌.