در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۲۴ هزار و ۱۳۷ واحدی همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۲۴ هزار و ۱۳۷ واحدی همراه شد و سطح ۳ میلیون و ۸۴ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم وزن نیز با ۶ هزار و ۸۶۹ واحدی در سطح ۹۰۷ هزار و ۷۰۴ واحدی ایستاد.

امروز سه نماد پارسان، وغدیر و شستا بیشترین تاثیر و سه نماد وبملت، خودرو و خساپا پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۲۲۰ واحدی در سطح ۲۷ هزار و ۲۷۹ واحد قرار گرفت؛ امروز سه نماد مارون، نیشکر و ومپنا بیشترین تاثیر و سه نماد فزر، کیسون و بجهرم پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار فرابورس بودند.

امروز گروه شیمیایی با ارزش معاملاتی ۸۲۹ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی و بعد از آن گروه فلزات اساسی و خودرو در جایگاه بعدی ایستادند‌.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
کاهش بیش از ۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
از ورود نقدینگی جدید به بازار سهام تا رونمایی از شش گواهی سپرده کالایی جدید در بورس کالا
شاخص کل بورس میتواند به روند صعودی بازگردد؟+ عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توانیر افزایش قیمت برق را تکذیب کرد
نتایج قرعه‌کشی خودرو‌های وارداتی اعلام شد
افزایش ۳۷ درصدی نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال / تردد از قطعه دوم بعد از یکسال پولی شد
گوشت قرمز نرخ مصوبی ندارد
تفاوت انحلال و فرآیند ‎گزیر چیست؟
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
با توجه به رسیدن برخی سد‌ها به حجم مرده کیفیت آب کاهش پیدا می‌کند؟
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
بخشنامه جدید گمرک درباره ترخیص موبایل اعلام شد
بانک مرکزی دلار‌های گردشگران خارجی را می‌خرد
آخرین اخبار
رشد ۵۰ درصدی صادرات طلای سرخ ایرانی در گرو رفع موانع
خالی فروشی پدیده جدید در صنعت خودروی کشور
معاون بانک مرکزی: اصلاح بانک‌های ناتراز ادامه دارد
آغاز عملیات اجرایی منطقه ۳ آزادراه تهران–شمال از هفته آینده+ فیلم
سبز پوشی شاخص کل بورس
بخشنامه جدید گمرک درباره ترخیص موبایل اعلام شد
نتایج قرعه‌کشی خودرو‌های وارداتی اعلام شد
تأمین ۸۳ درصد از سوخت نیروگاه‌های حرارتی از گاز
تحویل اراضی نهضت ملی مسکن با زیرساخت‌های کامل به متقاضیان
بانک مرکزی دلار‌های گردشگران خارجی را می‌خرد
«دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی» به شبکه بانکی ابلاغ شد
بار کشور چین از طریق پاکستان و ایران منتقل می‌شود/ انعقاد قرارداد راه آهن رشت _ کاسپین تا یک ماه آینده در مسکو+ فیلم
توانیر افزایش قیمت برق را تکذیب کرد
فرزین: دارایی‌های نقدشونده بانک سابق آینده به بانک ملی منتقل شد
ورودی سد‌های کشور ۴۱ درصد کاهش یافت+ جدول
آغاز عملیات قطعه اصلی کریدور شمال جنوب با سرمایه‌گذاری ۱۲ همت+ فیلم
تفاوت انحلال و فرآیند ‎گزیر چیست؟
تعیین تکلیف قیمت ۳۱ قلم‌محصول مشمول قیمت گذاری به کجا رسید؟
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
افزایش راندمان شبکه و جلوگیری از بروز مشکل افت ولتاژ با نصب و راه اندازی ۲۵ مگاوار خازن در استان قم
گوشت قرمز نرخ مصوبی ندارد
صرفه‌جویی در هزینه‌های سامانه «خودنویس» به ۲۰ همت رسید
با توجه به رسیدن برخی سد‌ها به حجم مرده کیفیت آب کاهش پیدا می‌کند؟
افزایش ۳۷ درصدی نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال / تردد از قطعه دوم بعد از یکسال پولی شد
معاهده راهبردی ایران و روسیه؛ گامی کلیدی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم
مرغداران نگران شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان نباشند
بازگشت دوباره خودروی سواری به بورس‌کالا
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
پاییز کم بارش آفت سن گندم در مزارع را افزایش داد
برنامه‌های مالیاتی دولت تثبیت شد/ طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی در اولویت قرار گرفت