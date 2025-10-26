سریال «رخنه» از یکشنبه ۴ آبان هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش شده و تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۱۳ خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال تلویزیونی «رخنه» به کارگردانی حمیدرضا الوافی و تهیه‌کنندگی مهدی شفیعی، از روز یکشنبه ۴ آبان هر شب ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن شبکه افق می‌رود و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۳ خواهد بود.

این مجموعه ۳۰ قسمتی که با همکاری وزارت دفاع، سازمان حفاظت اطلاعات و صداوسیما ساخته شده و روایتگر ماجرایی پرتنش از خنثی‌سازی یکی از امنیتی‌ترین عملیات‌های نفوذ و خرابکاری سرویس اطلاعاتی موساد در سازمان هوافضای وزارت دفاع است.

«رخنه» صرفاً به حوزه امنیتی محدود نمی‌شود و با ترکیب ژانرهای علمی و خانوادگی، فضای تازه‌ای از هیجان، احساس و تعهد ملی را برای مخاطبان رقم می‌زند. در این سریال فداکاری‌ها و تلاش‌های یک دانشمند ایرانی به تصویر کشیده می‌شود که در مسیر پژوهش‌های فضایی و طراحی موشک‌های ماهواره‌بر، با تهدیدها و خطرهای دشمنان مواجه می‌شود.

در کنار داستان پرکشش این مجموعه، حضور بازیگران مطرحی چون نادر فلاح، رامتین خداپناهی، امیرحسین صدیق، مریم کاویانی، نیلوفر شهیدی، حدیث نیکرو، سپیده خداوردی، ایوب آقاخانی، علیرضا مهران و علیرام نورایی بر جذابیت‌های سریال افزوده است.