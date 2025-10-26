باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در جمع خبرنگاران از آغاز قریبالوقوع عملیات اجرایی منطقه ۳ آزادراه تهران–شمال خبر داد و گفت: این قطعه ۵۵ کیلومتری یکی از حلقههای مفقوده کریدور دریا به دریا محسوب میشود و برای تکمیل آن حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی با بیان اینکه ۸ کیلومتر ابتدایی این مسیر، از یابیشه تا ولیآباد، با موافقت سازمان محیطزیست آماده آغاز عملیات اجرایی است، افزود: بنیاد مستضعفان نیز با همکاری سه پیمانکار رتبه یک، اجرای این بخش را بر عهده دارد و پیشبینی میشود عملیات اجرایی از هفته آینده آغاز شود.
بازوند با اشاره به ویژگیهای فنی این قطعه گفت: حدود ۶۵ درصد مسیر بهصورت تونل طراحی شده و هیچگونه راه دسترسی برای تخریب جنگل وجود ندارد؛ بنابراین با وجود سختی و هزینه بالای اجرا، کاملاً مطابق با مجوزهای محیطزیست عمل خواهیم کرد.
تأمین مالی از طریق واگذاری سهام دولتی
وی درباره نحوه تأمین مالی پروژه اظهار داشت: سهم دولت و بنیاد مستضعفان در این پروژه ۵۰ درصد است افزود: دولت قصد دارد سهم خود را از طریق واگذاری سهام متعلق به خود در سازمان خصوصیسازی به بنیاد مستضعفان تأمین کند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور گفت: برای اجرای این ۸ کیلومتر، حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری پیشبینی شده و تلاش میکنیم طی سه سال آن را به پایان برسانیم البته به دلیل محدودیتهای محیطزیستی، زمان اجرای پروژه با چالشهایی همراه خواهد بود.
اصلاح موافقتنامه قطعه ۸ و افزایش سهم بخش خصوصی
بازوند درباره وضعیت قطعه ۸ آزادراه تهران–شمال گفت: در حال حاضر سهم بخش خصوصی حدود ۳۰ درصد است، اما با اعلام آمادگی سرمایهگذاران، احتمال افزایش این سهم به ۵۵ درصد وجود دارد و موافقتنامه در حال اصلاح است.