مدیرکل بیمه سلامت قم با اشاره به پوشش ۶۲۰ هزار نفری این بیمه در استان، از توسعه خدمات الکترونیک، افزایش حمایت از بیماران خاص و تقویت خدمات توانبخشی و پیشگیری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی ـ عباس فتحی، مدیرکل بیمه سلامت استان قم امروز در نشست خبری به مناسبت هفته بیمه سلامت، از سی‌ویکمین سالروز تأسیس این نهاد در سوم آبان‌ماه خبر داد و گفت: بیمه سلامت با چهار صندوق فعال شامل صندوق کارکنان دولت، صندوق سایر اقشار (شامل مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، طلاب خارجی)، صندوق روستاییان و عشایر و صندوق بیمه همگانی ایرانیان، خدمات متنوعی را به جمعیت تحت پوشش ارائه می‌دهد.

او افزود: در حال حاضر ۴۵ میلیون نفر در سطح کشور و ۶۲۰ هزار نفر در استان قم از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند هستند. همچنین پنج دهک اول درآمدی در صندوق بیمه همگانی ایرانیان به صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند.

فتحی با اشاره به پرداخت ۱۳۵۰ میلیارد تومان حق بیمه در قم طی سال گذشته، از تحقق ۱۰۰ درصدی نسخه‌نویسی الکترونیک در استان خبر داد و گفت: ارائه خدمات با کارت ملی، راه‌اندازی «سامانه شهروندی بیمه سلامت» و اپلیکیشن «بیمه سلامت من» از جمله اقدامات در راستای تسهیل دسترسی غیرحضوری به خدمات بیمه‌ای است.

مدیرکل بیمه سلامت قم همچنین از گسترش حمایت از بیماران خاص خبر داد و گفت: تعداد بیماری‌های تحت پوشش صندوق حمایت از بیماران خاص از ۱۰۷ به ۱۳۰ بیماری افزایش یافته که شامل بیماری‌های قلبی-عروقی و سرطان نیز می‌شود.

او به انعقاد قرارداد با مراکز ترک اعتیاد، ارائه خدمات توانبخشی به معلولان، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق پوشش خدمات بارداری، زایمان و درمان ناباروری اشاره کرد و افزود: با ایجاد معاونت پیشگیری در ساختار بیمه سلامت، اکنون با ۷۸۲ پزشک و مرکز درمانی در استان قرارداد همکاری داریم.

فتحی در پایان با اشاره به تعهد سازمان بیمه‌گر در پرداخت ۹۰ درصد هزینه‌های بستری و ۷۰ درصد خدمات سرپایی، یادآور شد: هزینه دارو‌ها همچنان در تعهد کامل سازمان نیست.

او با بیان اینکه رسالت بیمه سلامت خدمت بی‌منت و صیانت از سلامت جامعه در پرتو عدالت است، گفت:شهروندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۱۶۶۶، کد دستوری *۱۶۶۶# یا در ساعات اداری با شماره ۳۲۰۱ تماس بگیرند.

سوم تا نهم آبان هفته بیمه سلامت با شعار «بیمه سلامت؛ وفاق ملی برای ایرانی سالم‌تر» نامگذاری شده است.