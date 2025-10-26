باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - سرهنگ داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت:طی گشت‌زنی شبانه ماموران کلانتری ۱۴ بابل در سطح شهر و به واسطه سرقت‌های متعددی که گزارش شده بود به این دو سارق که بصورت مشکوک در حال تردد بودند مضنون می‌شوند.

او افزود: پس از مضنون شدن سارقان که با یک موتور سیکلت در حال تردد بودند ماموران به آنان دستور ایست می‌دهند که آنها هم به واسطه ابزار آلات سرقت و همچنین اموال سرقت‌شده در اختیار داشتند ابتدا از توقف ممانعت می‌کنند ولی در نهایت تسلیم هوشیاری مامورین می‌شوند.

سرهنگ داداش تبار ادامه داد: طی بررسی‌های انجام‌شده مشخص گردید که هر دو متهم دارای سوابق متعدد سرقت هم میباشند.

فرمانده انتظامی بابل با تاکید بر اعتراف متهمین به ۲۵ فقره سرقت، گفت: پس از بازداشت و انتقال این دو متهم به کلانتری مربوطه با اقدامات فنی و پلیسی که از سوی همکاران صورت گرفت هر دوی آنها به ۲۵ فقره سرقت از منازل، امکان خصوصی و کابل‌های برق در بابل و شهر‌های همجوار اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

سرهنگ داداش تبار با هشدار به برهم زنندگان نظم و آسایش شهروندان، افزود: امنیت روحی، جسمی و آسودگی‌خاطر شهروندان جزو خطوط قرمز پلیس است و از همین جا هشدار میدهم به تمام افرادی که قصد عبور از این خط قرمز را دارند، مطمئن باشند که پلیس مقتدرانه حضور دارد و برای مقابله با این ناامنی‌ها مماشاتی نخواهد داشت.