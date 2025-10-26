بهسازی میدان تجریش که پس از دو دهه در دستور کار مدیریت شهری تهران قرار گرفته، با هدف ارتقای کیفیت فضای عمومی، ساماندهی تردد شهروندان و بازآفرینی هویت تاریخی این نقطه مهم شمال تهران در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حقبین، شهردار منطقه یک، با تأکید بر رویکرد محیطزیستی پروژه گفت:در طرح بهسازی میدان تجریش، صیانت از درختان چنار و فضای سبز موجود در اولویت نخست ما قرار دارد. هیچ درختی در فرآیند اجرای پروژه قطع یا جابهجا نخواهد شد و طراحی جدید میدان دقیقاً با هدف تنفسپذیری بیشتر، افزایش نفوذ آب و بهبود منظر شهری تدوین شده است و اطراف درختان کاملا باز و در سطح خاکی و فضای سبز قرار دارند.
وی با اشاره به برخی نگرانیها درخصوص فضای سبز این محدوده افزود: کارشناسان فضای سبز و محیط زیست شهرداری از ابتدای پروژه در تمامی مراحل طراحی و اجرا حضور دارند. نوع سنگفرشها، مصالح و زیرسازیها به گونهای انتخاب شدهاند که تبادل هوا و نفوذ آب در اطراف درختان مختل نشود. در واقع، این طرح ضمن نوسازی چهره میدان، موجب بهبود وضعیت درختان نیز خواهد شد.
حقبین در ادامه خاطرنشان کرد:میدان تجریش یکی از نمادهای پایتخت است و طرح بهسازی آن با الهام از شکل و شمایل اصیل میدان در دهههای گذشته اجرا میشود تا ضمن حفظ خاطره جمعی شهروندان، فضای دلپذیرتری برای گردش، خرید و عبور عابران فراهم شود.
به گفته شهردار منطقه یک، تاکنون بیش از ۵۰ درصد پروژه پیشرفت داشته و شامل احداث حوض و آبنما به مساحت ۴۰۰ مترمربع، نصب پایهچراغهای جدید، اجرای ۷۰۰ مترمربع سنگفرش نفوذپذیر و بهسازی فضای سبز رینگی میدان است.
حقبین در پایان گفت: مدیریت شهری منطقه یک همواره پذیرای دیدگاههای کارشناسان و شهروندان است و هدف نهایی ما ایجاد میدانی زیبا، ایمن و زیستپذیر است که هم به هویت تاریخی تجریش وفادار بماند و هم نیازهای امروز شهروندان را پاسخ دهد.