پس از برگزاری مسابقات هفته چهاردهم مسابقات لیگ برتر فوتبال بزرگسالان مازندران، تیم دریای بابلسر صدرنشین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - دریای بابلسر با کسب پیروزی ارزشمند مقابل تیم قدرتمند‌ام کی ان گلوگاه در صدر جدول لیگ برتر فوتبال بزرگسالان مازندران ایستاد.

امیرصالح اصغری در دقیقه ۵۰ بازی، تک گل پیروزی بخش دریای بابلسر را در ورزشگاه شهید سینه سپهر گلوگاه به تور دروازه تیم‌ام کی ان دوخت.

شاگردان علیرضا کاویانی با کسب این پیروزی ۲۷ امتیازی شدند و در صدر جدول باقی ماند.

پارسه ساری که در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال مازندران از تیم ایفاسرام سرخرود در زمین روستای دامیر پذیرایی می‌کرد با یک گل پیروز شد.

جواد سیدی در دقیقه ۵۹ تک گل ۳ امتیازی شاگردان مهیار حسن نژاد را به ثمر رساند.

پارسه ساری با ۲۴ امتیاز به جایگاه دوم جدول رده بندی مسابقات صعود کرد.

پرواز سیمرغ با نتیجه مساوی پرگل ۳-۳ در ورزشگاه شهدای این شهرستان مقابل شهروند جویبار متوقف شد.

تیم پرواز سیمرغ با این نتیجه ۲۳ امتیازی شد و رتبه دوم جدول را به پارسه ساری واگذار کرد، اما با تفاضل گل بهتر از شهروند فریدونکنار به رتبه سوم جدول رسید.

تیم شهروند فریدونکنار در دیداری پرگل و تماشایی، موفق شد با نتیجه ۴ بر صفر مهمان خود میران ساری را شکست دهد.

در این دیدار، علی‌اکبر زاهدیان با زدن ۳ گل خوش درخشید و علی بابکی، بازیکن جوان و آینده‌دار شهروند فریدونکنار هم زننده گل چهارم تیمش بود.

شهروند فریدونکنار با کسب ۲۳ امتیاز، تیم چهارم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال مازندران است و‌ام کی ان گلوگاه با یک بازی کمتر و ۲۱ امتیاز تیم پنجم است.

علی اکبر زاهدیان از تیم شهروند فریدونکنار با ۹ گل زده در صدر گلزنان لیگ برتر فوتبال بزرگسالان مازندران قرار گرفته است.

پدیده هچیرود چالوس در خانه به تساوی بدون گل برابر کشاورز کریم کلا فریدونکنار رضایت داد.

چالوسی‌ها ۱۹ امتیاز دارند و با تفاضل گل بهتر از میران ساری در جایگاه ششم جدول مسابقات قرار دارند.

تیم‌های شهروند جویبار و کشاورز کریم کلا نیز با ۱۸ امتیاز، به ترتیب رتبه‌های هشتم و نهم را در اختیار دارند.

نتیجه ۹۰ دقیقه تلاش تیم‌های ملی پوشان چمستان و شهریار آمل، تساوی ۲ بر ۲ و تقسیم امتیازات بود.

شهریار آمل با ۱۷ امتیاز رتبه دهم جدول لیگ برتر فوتبال بزرگسالان مازندران را به خود اختصاص داده است.

ایفاسرام سرخرود با ۱۲ امتیاز یازدهم است و ملی پوشان چمستان با ۹ امتیاز در انتهای جدول قرار دارد.