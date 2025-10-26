اسرائیل ادعا کرد یک فرمانده حزب‌الله را در لبنان ترور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل امروز سه‌شنبه مدعی شد که در جریان یک حمله پهپادی در شهر قلیله در جنوب لبنان، فرمانده نیروی نخبه رضوان حزب‌الله به نام محمد اکرم عربیه را هدف قرار داده و  ترور کرده است.

ارتش اسرائیل ادعا کرده که این فرمانده کشته شده حزب‌الله در پیشبرد تلاش‌ها برای بازسازی قابلیت‌های جنگی و کمک به تلاش‌ها برای بازسازی زیرساخت‌های این گروه در جنوب لبنان نقش داشته است.

ارتش اسرائیل مدعی است که فعالیت‌های عربیه «نقض تفاهمات بین اسرائیل و لبنان محسوب می‌شده است.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: حزب الله لبنان ، حمله پهپادی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
لعن ونفرین بر اسرائیل جنایتکار وحامیانش !
