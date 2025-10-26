مقامات عراق می‌گویند دستکم دو کارگر در آتش‌سوزی خط لوله در میدان نفتی زبیر این کشور کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات میدان نفتی عراق اعلام کردند که حداقل دو کارگر در آتش‌سوزی خط لوله نفت در میدان نفتی زبیر عراق در روز یکشنبه کشته شدند.

آنها گفتند که این حادثه هیچ تاثیری بر جریان نفت نداشته است و در حال حاضر ۴۰۰۰۰۰ بشکه در روز از این خط لوله عبور می‌کند.

به گفته مقامات، این آتش‌سوزی که منجر به زخمی شدن شدید پنج کارگر نیز شد، در حالی رخ داد که گروهی از کارگران در نزدیکی خط لوله مشغول جوشکاری بودند.

آتش‌نشانان در حال تلاش برای خاموش کردن آتش بودند که در بخشی از خط لوله‌ای که نفت خام را از میدان زبیر به مخازن ذخیره‌سازی مجاور منتقل می‌کند، رخ داد.

مقامات گفتند که برخی از کارگران مجروح دچار سوختگی شدید شده‌اند و همچنان در شرایط بحرانی هستند و این نگرانی را ایجاد می‌کند که این حادثه می‌تواند منجر به تلفات بیشتر شود.

یکی از مقامات گفت که این آتش‌سوزی بر عملیات تولید تأثیری نداشته است، اما برای جلوگیری از تعطیلی جزئی برخی از عملیات بارگیری، باید به سرعت خاموش شود.

منبع: رویترز

برچسب ها: میدان نفتی ، حوادث بین الملل
