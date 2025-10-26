باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: برخورد قانونی با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی به‌صورت مستمر و بدون اغماض ادامه دارد و هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری، تخلف محسوب می‌شود.

او افزود: ادامه روند قطع انشعابات غیرمجاز اعیانی ها، بخشی از سیاست‌های جدی جهاد کشاورزی در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی و حفظ سرمایه‌های ملی است. هدف ما جلوگیری از تخریب زمین‌های حاصلخیز و جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی به کاربری‌های غیرمرتبط است.

مدیر جهاد کشاورزی ساری همچنین از عموم کشاورزان و مالکان اراضی خواست قبل از هرگونه اقدام عمرانی در زمین‌های خود، برای دریافت مجوز‌های قانونی به مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و قضایی جلوگیری شود.

در ماه‌های اخیر، با پیگیری‌های مستمر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری، ده‌ها مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی، پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل، و احکام قلع و قمع و قطع انشعابات به اجرا درآمده است.