باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیین رونمایی از پوستر سومین جشنواره تولیدات رسانه و فضای مجازی و پانزدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشگاه پیامنور، صبح امروز در محوطه آرامگاه سعدی شیراز برگزار شد.
رستگار ضمن تشریح مراحل آمادهسازی زیرساختهای دانشگاه، از تلاشهای گسترده تیم اجرایی دانشگاه برای هماهنگی با مسئولان فرهنگی و رسانهای استان سخن گفت و افزود: این برنامه با هدف ایجاد فضایی رقابتی، پویا و خلاق برای دانشجویان فعال در حوزه رسانه طراحی شده است.
او همچنین به اقدامات آموزشی و فرهنگی دانشگاه برای ارتقای توانمندیهای دانشجویان در زمینه تولید محتوای رسانهای اشاره کرد و گفت: این جشنواره فرصتی است تا دانشجویان علاوه بر ارائه آثار خود، مهارتهای حرفهای و تجربههای عملی در فضای رسانهای کسب کنند.
حسن دهقان سرپرست اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری فارس در این آیین که در آرامگاه سعدی شیراز برگزار شد با اشاره به نقش بنیادین رسانه در رشد فکری و اجتماعی جوانان، بر ضرورت تقویت پیوند میان دانشگاه، دستگاههای اجرایی و جامعه رسانهای تأکید کرد و گفت: رسانه و نشریات دانشجویی، نه تنها ابزار اطلاعرسانی، بلکه میدان تمرین برای اندیشهورزی، گفتوگو و مطالبهگری مسئولانه هستند.
او افزود: حمایت از چنین رویدادهایی در واقع حمایت از پرورش نسلی است که میتواند با نگاه انتقادی، سازنده و آگاهانه به حل مسائل جامعه کمک کند.
به گفتهی این روزنامهنگار و فعال رسانهای، نشریات دانشجویی باید به عنوان نهادهایی مستقل و در عین حال مسئولیتپذیر، صدای دانشجویان و بستری برای طرح دغدغههای صنفی، فرهنگی و اجتماعی باشند.
دهقان تجربهی دوران دانشجویی خود را عاملی برای درک بهتر اهمیت این جشنواره دانست و گفت: دانشگاه پیامنور در طول سالیان گذشته ثابت کرده است که میتواند زمینهساز شکوفایی استعدادهای علمی، فرهنگی و رسانهای باشد.
او با اشاره به نقش رسانه در ارتقای آگاهی عمومی اظهار داشت: نشریات دانشجویی با روحیهی شور و نشاط جوانی میتوانند فضای گفتوگو، نقد منصفانه و مطالبهگری مؤثر را در دانشگاهها گسترش دهند.
سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس بر این باور است: نشاط و جسارت جوانی که در دانشجویان متبلور است، اگر در مسیر درست هدایت شود، میتواند به حل و فصل مسائل صنفی و تقویت حس مسئولیتپذیری اجتماعی در میان دانشجویان منجر شود.
دهقان با تأکید بر اینکه رشد و پویایی نشریات دانشجویی نشانهای از سلامت فضای فکری و فرهنگی دانشگاه است، گفت: وقتی در یک دانشگاه نشریات متعددی منتشر میشود، یعنی آن محیط زنده، پویا و صاحب اندیشه است. چنین فضایی میتواند الگویی از جامعهای باشد که در آن گفتوگو جایگزین سکوت و مطالبهگری جایگزین بیتفاوتی میشود.
او در پایان تأکید کرد: این جشنواره نه تنها فرصتی برای رقابت سالم، بلکه گامی برای پیوند نسل جوان با آیندهی رسانهای کشور است؛ نسلی که میتواند با قلم و اندیشهی خود مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی فارس را روشنتر سازد.
زارع معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیامنور کشور با ابراز خرسندی از میزبانی جشنواره در شهر شیراز، به وجود بیش از ۲۰۰ نشریه فعال دانشجویی در سطح دانشگاه پیامنور کشور اشاره کرد و این ظرفیت را زمینهای رقابتی و سازنده برای ارتقای سطح فعالیتهای رسانهای دانشجویان دانست.
او همچنین تأکید کرد که رونمایی پوستر در جوار آرامگاه استاد سخن سعدی، هویت فرهنگی این جشنواره را پررنگتر میکند.
ملکحسینی رئیس خانه مطبوعات فارس نیز با تأکید بر اهمیت نقش نشریات دانشجویی در تقویت فرهنگ گفتوگو، از آمادگی خانه مطبوعات فارس برای برگزاری کارگاههای تخصصی و آموزشی جهت ارتقای توانمندیهای رسانهای دانشجویان خبر داد.
آیین رونمایی از پوستر این دو رویداد ملی در فضای فرهنگی آرامگاه سعدی برگزار شد تا پیوند رسانه، فرهنگ و ادبیات در این رخداد جلوهای ماندگار بیابد.
لازم به ذکر است سومین جشنواره تولیدات رسانه و فضای مجازی و پانزدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشگاه پیامنور ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ در شیراز برگزار خواهد شد.