نخست وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید که در راستای اجرای آتش بس غزه این رژیم تعیین خواهد کرد که کدام نیرو‌های بین‌المللی قابل قبول هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل روز یکشنبه مدعی شد که «اسرائیل سیاست امنیتی خود و اینکه با کدام نیرو‌های خارجی همکاری کند را تعیین خواهد کرد.»

نتانیاهو در آغاز جلسه کابینه گفت: «ما امنیت خود را کنترل می‌کنیم و برای نیرو‌های بین‌المللی روشن کرده‌ایم که اسرائیل تصمیم خواهد گرفت کدام نیرو‌ها برای ما غیرقابل قبول هستند - و اینگونه عمل می‌کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد.»

وی افزود: «البته این موضوع توسط ایالات متحده پذیرفته شده است؛ همانطور که ارشدترین نمایندگان آن در روز‌های اخیر ابراز کردند.»

پیش از این طبق گزارش‌ رسانه‌های اسرائیلی، این رژیم مانع ورود ۸۱ نفر از اعضای تیم‌های نجات ترکیه به نوار غزه شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: آتش بس غزه ، بنیامین نتانیاهو
