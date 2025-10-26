باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - طرح ملی «نوآفرین صنعتساز» با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پارک علم و فناوری فارس، به منظور حمایت از ایدههای فناورانه، استارتآپها و شرکتهای نوپا در حوزه کشاورزی اجرایی شده است. این طرح با هدف تسهیل مسیر تجاریسازی ایدهها و تبدیل دانش به ثروت، زمینه حضور فعال بخش خصوصی و نخبگان علمی در عرصه تولید و فناوری را فراهم میکند.
به گفته مسئولان پارک علم و فناوری فارس، اجرای این طرح باعث تقویت ارتباط میان دانشگاهها، مراکز پژوهشی و بخش صنعت کشاورزی شده و امکان بهرهگیری از فناوریهای نوین در زمینههایی مانند آبیاری هوشمند، کشت دقیق، مکانیزاسیون و بهینهسازی مصرف منابع را فراهم میسازد.
در قالب طرح نوآفرین صنعتساز، شرکتهای فناور از حمایتهای مالی، مشاورهای، آموزشی و زیرساختی وزارت علوم برخوردار میشوند تا بتوانند محصولات خود را توسعه داده و به بازار عرضه کنند. این طرح با ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای فارغالتحصیلان دانشگاهی، به کاهش بیکاری در میان جوانان متخصص و افزایش توان تولید داخلی کمک خواهد کرد.
مسئولان وزارت علوم تأکید کردهاند که طرح نوآفرین صنعتساز میتواند به عنوان الگویی موفق در توسعه اقتصاد دانشبنیان و ارتقای جایگاه فناوری در بخش کشاورزی کشور مورد استفاده قرار گیرد. پارک علم و فناوری فارس نیز اعلام کرده است که با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی استان، زیرساختهای لازم برای حمایت از شرکتهای فناور در این طرح فراهم شده است.