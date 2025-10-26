طرح ملی «نوآفرین صنعت‌ساز» با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پارک علم و فناوری فارس، با هدف توسعه نوآوری، ارتقای بهره‌وری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - طرح ملی «نوآفرین صنعت‌ساز» با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پارک علم و فناوری فارس، به منظور حمایت از ایده‌های فناورانه، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا در حوزه کشاورزی اجرایی شده است. این طرح با هدف تسهیل مسیر تجاری‌سازی ایده‌ها و تبدیل دانش به ثروت، زمینه حضور فعال بخش خصوصی و نخبگان علمی در عرصه تولید و فناوری را فراهم می‌کند.

به گفته مسئولان پارک علم و فناوری فارس، اجرای این طرح باعث تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و بخش صنعت کشاورزی شده و امکان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در زمینه‌هایی مانند آبیاری هوشمند، کشت دقیق، مکانیزاسیون و بهینه‌سازی مصرف منابع را فراهم می‌سازد.

در قالب طرح نوآفرین صنعت‌ساز، شرکت‌های فناور از حمایت‌های مالی، مشاوره‌ای، آموزشی و زیرساختی وزارت علوم برخوردار می‌شوند تا بتوانند محصولات خود را توسعه داده و به بازار عرضه کنند. این طرح با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به کاهش بیکاری در میان جوانان متخصص و افزایش توان تولید داخلی کمک خواهد کرد.

مسئولان وزارت علوم تأکید کرده‌اند که طرح نوآفرین صنعت‌ساز می‌تواند به عنوان الگویی موفق در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقای جایگاه فناوری در بخش کشاورزی کشور مورد استفاده قرار گیرد. پارک علم و فناوری فارس نیز اعلام کرده است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی استان، زیرساخت‌های لازم برای حمایت از شرکت‌های فناور در این طرح فراهم شده است.

برچسب ها: طرح ملی ، حوزه نوآفرینی ، صنعت ، استان فارس ، پارک علم و فناوری
خبرهای مرتبط
جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی دو مرحله‌ای شد/ فارس میزبان مرحله استانی با جوایز یک میلیارد تومانی
دستاوردهای بین‌المللی شیراز اکسپو
قراردادهای صادراتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ایران جان، فارس ایران
پارک علم و فناوری فارس پیشران اقتصاد دانش‌بنیان و خودکفایی صنعتی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پاسخ نظامی ایران، ضعف راهبردی رژیم صهیونیستی را آشکار کرد
پرستاران ستون‌های بی‌صدای سلامت‌اند/ ضرورت رسیدگی فوری به دغدغه‌های این قشر فداکار
آخرین اخبار
پرستاران ستون‌های بی‌صدای سلامت‌اند/ ضرورت رسیدگی فوری به دغدغه‌های این قشر فداکار
پاسخ نظامی ایران، ضعف راهبردی رژیم صهیونیستی را آشکار کرد
آیین رونمایی از کتاب بیمارستان شهر عشق در شیراز برگزار شد + تصاویر
رونمایی از پوستر جشنواره‌های رسانه و نشریات دانشگاه پیام‌نور در آرامگاه سعدی شیراز
تشدید همکاری با اصناف برای تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی کالا‌های اساسی
بیست‌وپنجمین رویداد ملی تا ثریا با محوریت گردشگری در شیراز برگزار می‌شود
مصوبات میدانی برای راه‌های روستایی شیراز و زرقان تصویب شد/ آغاز تحرک جدی در پروژه‌های جاده‌ای
آغاز پویش ملی همیار گاز در فارس با هدف بهینه‌سازی مصرف
ضرورت تحول به سمت کشاورزی هوشمند و اصلاح الگوی کشت
توزیع بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال عوارض و مالیات بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های فارس
تجدید میثاق دانش‌آموزان شیرازی با شهدای حرم مطهر + تصاویر
آغاز به کار طرح ملی نوآفرین صنعت ساز در فارس
رونمایی از سامانه هوشمندسازی اتحادیه‌ها و محصولات فناورانه شرکت خلاق کلینیک فارس در شیراز
نخستین همایش روز جهانی فست فود در شیراز برگزار می‌شود
ثبت لحظه‌های آرام پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو + فیلم