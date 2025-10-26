باشگاه خبرنگاران جوان ـ فرهاد زندی با اعلام این خبر گفت: در جریان بازدید‌های دوره‌ای مأموران یگان حفاظت از پت شاپ‌ها و آکواریوم فروشی‌های سطح استان، یک مورد تخلف زیست‌محیطی شناسایی شد که در آن فروشنده بدون داشتن مجوز لازم، اقدام به خرید و فروش گونه‌های تحت ضوابط کنوانسیون سایتیس (CITES) و گونه‌های وارداتی غیرمجاز کرده بود.

وی افزود: در بازرسی انجام شده از این واحد، ۱۳ گونه غیرمجاز شامل چهار حلقه مار و ۹ عدد انواع مارمولک کشف و ضبط شد که پس از تشکیل صورت جلسه، به یکی از مراکز مجاز نگهداری حیات وحش منتقل شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: پرونده قضایی برای متهم تشکیل و به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، زندی در پایان تصریح کرد: بازرسی‌های دوره‌ای و نظارت بر واحد‌های فروش حیوانات زینتی در استان تهران به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف در زمینه خرید و فروش غیرقانونی گونه‌های حیات وحش برخورد قاطع خواهد شد.