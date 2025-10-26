مدیرکل امور مالیاتی فارس از توزیع بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال عوارض و مالیات بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا منتظری گفت: در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در شش‌ماهه نخست سال جاری، مبلغی بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان فارس توزیع شده است. این منابع نقش بسیار مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهر‌ها و روستا‌های استان دارند و موجب ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهند شد.

او با بیان اینکه منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده از جمله درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محسوب می‌شود، افزود: مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل فعالیت اقتصادی مؤدیان در سطح استان تأمین می‌شود و بازگشت آن به مناطق شهری و روستایی، مصداقی روشن از گردش شفاف منابع مالی در نظام اقتصادی کشور است.  

مدیرکل امور مالیاتی فارس  با اشاره به سازوکار تخصیص عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: بر اساس قانون، ۴ درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پس از وصول، به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، یک درصد به بخش بهداشت و درمان، یک درصد ترمیم حقوق بازنشستگان و ۴ درصد آن به خزانه واریز می‌شود.

منتظری خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، مالیات و عوارض ارزش افزوده تأثیر بسزایی در اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه فضای سبز، ایجاد مراکز خدماتی و فرهنگی و ارتقای زیرساخت‌های شهری و روستایی داشته است.

منبع: امور مالیاتی فارس

برچسب ها: عوارض ، مالیات ، شهرداری‌ها ، دهیاری ها ، استان فارس
خبرهای مرتبط
۷۰۰۰ میلیارد ریال توسط مؤدیان مالیاتی برای طرح‌های نیمه‌تمام فارس تامین اعتبار شد
مشکلات اساسی نظام سلامت نیازمند بازنگری در سیاست‌های بازپرداخت و تقویت نقش خیرین است
تأکید آیت‌الله دژکام بر تقویت باور‌های دینی، مقاومت فرهنگی و اقتدار ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبت لحظه‌های آرام پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو + فیلم
نخستین همایش روز جهانی فست فود در شیراز برگزار می‌شود
آغاز برداشت خرمالو از باغ‌های استهبان
پرواز دوباره میهمان مهاجر بر فراز رودخانه قره آغاج
آغاز به کار طرح ملی نوآفرین صنعت ساز در فارس
رونمایی از سامانه هوشمندسازی اتحادیه‌ها و محصولات فناورانه شرکت خلاق کلینیک فارس در شیراز
تجدید میثاق دانش‌آموزان شیرازی با شهدای حرم مطهر + تصاویر
آخرین اخبار
تجدید میثاق دانش‌آموزان شیرازی با شهدای حرم مطهر + تصاویر
آغاز به کار طرح ملی نوآفرین صنعت ساز در فارس
رونمایی از سامانه هوشمندسازی اتحادیه‌ها و محصولات فناورانه شرکت خلاق کلینیک فارس در شیراز
نخستین همایش روز جهانی فست فود در شیراز برگزار می‌شود
ثبت لحظه‌های آرام پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو + فیلم
آغاز برداشت خرمالو از باغ‌های استهبان
پرواز دوباره میهمان مهاجر بر فراز رودخانه قره آغاج
تأکید بر حفظ انسجام ملی و حمایت از رهبری در برابر توطئه‌های دشمن
مسئولان، وکلای مردم‌اند؛ خروج از چارچوب وکالت، موجب ضمان شرعی است
قهرمانی تیم جوان جمشیدی در مسابقات والیبال دسته دوم بانوان باشگاه‌های شیراز
طرح کفیل در فارس اجرایی شد/ ورود اتباع خارجی منوط به ویزای کارگری و نظارت کارفرمای ایرانی
استاد دانشگاه شیراز برگزیده منتخب و پیشکسوت تأثیرگذار در زیست‌شناسی ایران شد
هم‌افزایی میراث فرهنگی و تعاون فارس برای جهش تحول‌آفرین
تمهیدات شهرداری شیراز برای تسهیل تردد هواداران در بازی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران
مدیران سفارشی کار مردم را پیش نمی‌برند/ لزوم استفاده از متخصصین در مدیریت
مرمت ۳۴ بنا‌ی تاریخی فارس؛ حرکتی برای حفاظت از هویت ملی و توسعه گردشگری