باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا منتظری گفت: در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ششماهه نخست سال جاری، مبلغی بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده بین شهرداریها و دهیاریهای استان فارس توزیع شده است. این منابع نقش بسیار مؤثری در تأمین مالی پروژههای عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهرها و روستاهای استان دارند و موجب ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهند شد.
او با بیان اینکه منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده از جمله درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها محسوب میشود، افزود: مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل فعالیت اقتصادی مؤدیان در سطح استان تأمین میشود و بازگشت آن به مناطق شهری و روستایی، مصداقی روشن از گردش شفاف منابع مالی در نظام اقتصادی کشور است.
مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به سازوکار تخصیص عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: بر اساس قانون، ۴ درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پس از وصول، به حساب شهرداریها، دهیاریها، یک درصد به بخش بهداشت و درمان، یک درصد ترمیم حقوق بازنشستگان و ۴ درصد آن به خزانه واریز میشود.
منتظری خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر، مالیات و عوارض ارزش افزوده تأثیر بسزایی در اجرای پروژههای عمرانی، توسعه فضای سبز، ایجاد مراکز خدماتی و فرهنگی و ارتقای زیرساختهای شهری و روستایی داشته است.
