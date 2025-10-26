مدیرعامل شرکت گاز استان فارس در آیین افتتاح پویش ملی «همیار گاز» دانش‌آموزان پایه‌های چهارم تا ششم ابتدایی را سفیران انرژی آینده خواند و بر نقش آموزش و فرهنگ‌سازی برای مدیریت مصرف گاز تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا زارعیان، مدیرعامل شرکت گاز استان فارس در آیین افتتاح پویش ملی «همیار گاز» در شیراز، دانش‌آموزان را به‌عنوان همیاران آگاه و شایسته در حوزه انرژی معرفی کرد و بر نقش کلیدی آموزش و فرهنگ‌سازی در بهینه‌سازی مصرف گاز تأکید کرد.

او با اشاره به اهمیت مشارکت خانواده‌ها و مدارس در ارتقای فرهنگ مدیریت مصرف، خواستار هم‌افزایی این دو نهاد برای نهادینه‌سازی رفتار‌های مسئولانه در استفاده از منابع انرژی شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با بیان اینکه مصرف بهینه گاز مسئولیتی مشترک و ملی است، افزود: تحقق این هدف نیازمند عزم جدی و مشارکت همه‌جانبه مردم و نهاد‌های آموزشی است.

زارعیان، فرآیند استخراج و پالایش گاز را دشوار و پرهزینه توصیف کرد و گفت: گاز طبیعی یکی از ارزشمندترین نعمت‌های الهی است که با تلاش فراوان در سراسر کشور توزیع می‌شود و باید با دقت و مسئولیت مصرف شود.

او با تأکید بر نقش دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان کشور، اظهار داشت: آموزش اصول مصرف صحیح انرژی به این نسل، زمینه‌ساز ساختن ایرانی آباد، پایدار و امیدوار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس از همکاری آموزش و پرورش استان فارس در اجرای پویش همیار گاز قدردانی کرد و گفت: آموزش هدفمند و فرهنگ‌سازی مؤثر، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت انرژی ایفا می‌کند.

زارعیان در ادامه خاطرنشان کرد: مصرف بهینه انرژی نه‌تنها به حفظ منابع ملی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز اشتغال پایدار و تحقق عدالت در توزیع انرژی در سطح کشور است؛ موضوعی که با شعار سال نیز هم‌راستا است.

طرح ملی «همیار گاز» با ارائه بازی‌های تعاملی و محتوا‌های چند رسانه‌ای شرکت گاز بر بستر اینترنت، دانش آموزان پایه چهارم تا ششم ابتدایی را با آموزه‌های فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف و نکات ایمنی گاز آشنا و به عنوان سفیران حوزه انرژی معرفی می‌کند.

دانش‌آموزان با مراجعه به پایگاه اینترنتی مهیار گاز می‌توانند در این طرح ثبت نام کنند و هرماه به تعداد ۱۰۰ نفر از سفیران انرژی جوایزی اهدا می‌شود.

این طرح سال گذشته با عنوان پویش هوادار انرژی با عضویت ۱۰ هزار و ۸۰۰ دانش آموز اجرا شد که در دی و بهمن‌ماه، ۴۳ میلیون مترمکعب کاهش مصرف گاز در بخش خانگی را به دنبال داشت.

در پایان این مراسم، جوایز برندگان دوره گذشته پویش ملی «همیار گاز» به رسم یادبود و قدردانی اهدا شد.

منبع: شرکت گاز فارس

برچسب ها: پویش ملی ، همیار گاز ، شرکت گاز فارس ، دانش آموز
مرمت ۳۴ بنا‌ی تاریخی فارس؛ حرکتی برای حفاظت از هویت ملی و توسعه گردشگری