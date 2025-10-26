باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از اتاق بازرگانی ایران، «تسو کادا تاماکی» روز یکشنبه در نشستی با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران اظهار داشت: برگزاری این نشست با فاصله اندک از فعال شدن مکانیزم ماشه، نشانه خوبی است.
وی به تغییر نخستوزیر، وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد ژاپن اشاره کرد و افزود: این تغییرات بسیار مهم است. وزیر امور خارجه جدید به ایران سفر داشته و درک بالایی از ایران و خاورمیانه دارد؛ از طرفی وزیر اقتصاد جدید ژاپن هم در حوزه مذاکرات، توانمند است. همچنین رئیس انجمن پارلمانی دوستی ژاپن و ایران هم سفرهایی به ایران داشته و نسبت به تعمیق روابط ایران و ژاپن علاقهمند است؛ بنابراین معتقدم مسئولان ژاپن همگی افرادی با توانمندیهای بالا هستند و تیم مستقر ژاپنی در ایران نیز در تجارت بین دو کشور ضمن تجربه، ایدههای متنوع و خوبی دارند.
سفیر ژاپن در تهران به بخش اقتصادی سفارت ژاپن که طرحی کوتاهمدت برای همکاری بین دو کشور تدوین کرده است، اشاره و تأکید کرد: ژاپن نسبت به همکاری با ایران روی حوزههای غیرتحریمی علاقهمند است و میتوانیم علاوه بر آنها روی تکنولوژی و منابع انسانی نیز متمرکز شده و سطح روابط را در این دو بخش گسترش دهیم. از طرفی میدانیم که ایران در بخش آموزش نیروی انسانی و فناوریهای جدید نانوتکنولوژی و هوش مصنوعی بهترین نتایج را در منطقه داشته که ارزشمند است.
تسو کادا تاماکی مهمترین نکته در کسبوکار را حل مشکلات مردم بدون استفاده از مالیاتی که پرداخت میکنند، دانست و افزود: درخواست داریم مهندسان در حوزه فناوریهای نو ایرانی به ژاپن بیایند. زمینههای خوبی برای حضور و فعالیت این افراد در ژاپن وجود دارد.
آمادگی اتاق ایران برای همکاری با ژاپن در همه زمینهها
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست از آمادگی اتاق ایران برای تقویت سطح مناسبات در همه حوزهها با ژاپن خبر داد و گفت: تحریمها، محدودیتهایی برای کشورها در ارتباط با ایران ایجاد کرده است؛ اما با توجه به سوابق همکاری بین ایران و ژاپن، دو کشور میتوانند در تداوم همکاریها روی حوزههایی که خارج از تحریمهاست متمرکز شوند.
حسنزاده با بیان این مطلب که، چون ژاپن روی موضوعات سلامتمحور و سالمسازی محیط زیست فعالیتها و تجربیات خوبی دارد، میتوان در این بخشها همکاری داشت، افزود: دارو، ساخت بیمارستان و صنعت غذا موضوعات خوبی برای همکاری بین ایران و ژاپن هستند. اتاق ایران برنامه مطالعاتی را انجام داده و با استناد به نتیجه این مطالعات میتوان روی عمق بخشیدن به روابط بین دو کشور فکر کنیم.
رئیس اتاق ایران، سرمایهگذاری مشترک و صادرات در بخش صنعت غذا، آبزیان و محصولات کشاورزی را مورد توجه قرار داد و گفت: ایران از بزرگترین تولیدکنندگان فرشهای اصیل و ارزشمند دنیاست که به دست هنرمندان ایرانی بافته شده و در تاروپود آنها از پشم، ابریشم و رنگهای خاص استفاده میشود که مقاوم و ماندگارند. البته چند سالی است که پاکستان، ترکیه و هندوستان فرشهایی را به نام فرش ایرانی تولید میکنند؛ اما اصالت فرش ایرانی را ندارند. پس علاقهمندیم در این کسبوکار با ژاپن همکاری کنیم.
استفاده از خودروهای ژاپنی و علاقه مردم ایران به صنعت خودرو ژاپن نکته دیگری بود که توسط رئیس اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت. به اعتقاد او، ایران و ژاپن میتوانند در حوزه تأمین قطعات این خودروها که در حال حاضر از کشورهای دیگر و به اسم قطعه ژاپنی وارد ایران میشود با یکدیگر همکاری کنند.
حسنزاده با تأکید بر اینکه ایران در بخش کشاورزی به فناوریهای جدید نیاز دارد، به پیشرفتهای کشور در کشت گلخانهای اشاره کرد و در عین حال که همکاری مشترک در بخش کشاورزی را پیشنهاد داد، درباره نیاز ایران به تجهیزات و قطعات پزشکی تولید ژاپن و اعتمادی که مردم ایران نسبت به تولیدات ژاپنی دارند، صحبت کرد.
حسنزاده از برنامهریزی ایران برای لایروبی اروندرود در استان خوزستان حدفاصل ایران و عراق سخن گفت و همکاری شرکتهای ژاپنی در این بخش را پیشنهاد داد.
پیشنهاد همکاری ایران و ژاپن برای ساخت بیمارستان
حسین سلاحورزی رئیس اتاق مشترک ایران و ژاپن نیز گزارشی از بازدید تیم ایرانی از اکسپو اوزاکا و برگزاری نشستهایی با شرکتها و انجمنهای ژاپنی در خلال این رویداد، ارائه داد.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه مردم ایران تصویر خوب و مثبتی از ژاپن دارند، گفت: با وجود حاکم بودن شرایط تحریمی، اتاق مشترک ایران و ژاپن در تلاش است روی بخشهای نو تمرکز کرده و استفاده از دانش و تجربیات ژاپن در حوزه بهرهوری و کیفیت، انرژیهای پاک و حوزه توسعه پایدار را در اولویت قرار دهد. در حوزه سلامت نیز با توجه به توانمندیهایی که وجود دارد، باید سطح مناسبات را افزایش دهیم. تجهیزات پزشکی ژاپن بسیار باکیفیت و پیشرفته هستند. صنعت دارو ایران نیز شرایط مطلوبی دارد. احداث یک بیمارستان برای کودکان یا بیماران خاص را به عنوان یک پروژه مشترک پیشنهاد میدهیم.
طراحی مدل همکاری بین ایران و ژاپن در بازار دست دوم
در بخش دیگری از این نشست، یامادا نماینده یک شرکت فعال ژاپنی فعال در حوزه انرژی با بیان این مطلب که شعبه این شرکت ۷۰ سال پیش در ایران راهاندازی شده و در بخش نفت، گاز و پتروشیمی فعال است، تأکید کرد: این شرکت در تجارت بیشترین فعالیت را داشته و به نظر باید یک مدل جدید تجارت را تعریف کرده و بر اساس آن همکاری خود را با طرف ایرانی ادامه دهد.
یامادا به همکاری در بخش تولید غذا و کشاورزی اشاره کرد و گفت: برای تأمین مواد غذایی به کشاورزان جوان نیاز داریم در حالی که میانگین سن کشاورزان ایران ۵۰ سال است و این شرایط بازار محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهد و اجازه نمیدهد در بازار بزرگ و قیمت مناسب حضور قابل قبولی داشته باشند. در نتیجه توجیه اقتصادی این بخش از بین میرود و نسل جوان به سایر حوزهها تمایل پیدا میکنند. البته این چالش در بیشتر کشورها دیده میشود.
او ادامه داد: ایران و ژاپن میتوانند با همکاری هم روی لجستیک محصولات کشاورزی ورود کنند. در مقابل، بخش تکنولوژی و فناوریهای جدید ژاپن دچار کمبود مهندس است، در حالی که ایران از نظر جامعه مهندسی شرایط خوبی دارد. در این رابطه نیز امکان همکاری هست. فعالیت مشترک در حوزه فناوری اطلاعات نیز مورد توجه بوده و فقط باید برای این منظور یک مدل همکاری طراحی شود.
این فعال اقتصادی ژاپن با توجه به علاقه مردم این کشور به فرش ایرانی با وجود قیمت بالای آن، پیشنهاد داد: مرکزی با همکاری ایران و ژاپن تأسیس شود که وظیفه آن تأیید اصالت فرش باشد. چون امروز در بازار دنیا فرشهای بسیاری را به اسم فرش ایرانی عرضه میکنند که در واقع تقلبی هستند.
برنامهریزی برای نوسازی ماشینآلات معدنی با استفاده از قطعات تولید ژاپن
بهرام شکوری نایبرئیس اتاق مشترک ایران و ژاپن و فعال معدنی، ارتباط ایران با ژاپن را یک ارتباط خانوادگی توصیف کرد که گسستنی نیست؛ وی تأسیس مرکز نوآوری در اتاق ایران با همکاری اتاق مشترک ایران و ژاپن در حوزه بازاریابی در بخش هوش مصنوعی با همکاری ژاپن را پیشنهاد داد.
وی گفت: میتوان از ظرفیت این مرکز در بخش آموزش و تربیت مدیران شرکتهای ایرانی در حوزه هوش مصنوعی در تجارت بهره ببریم؛ از طرفی کارگروههای مشترکی ایجاد و برای محصولات به ویژه در بخش دانشبنیان بازاریابی کنیم.
شکوری در ادامه منابع معدنی ایران را ارزشمند ارزیابی کرد و با بیان اینکه ایرانی از منظر ذخایر معدنی رتبه ۵ دنیا را به خود اختصاص داد است، افزود: ایران در بخش مس، طلا، لیتیوم، سنگهای تزئینی و ... ذخایر خوبی دارد. از طرفی در بخش معدن کلیه ماشینآلات از برندهای ژاپنی هستند که عمر متوسط آنها ۲۰ سال است. پس یکی از اقدامات این حوزه میتواند نوسازی و تعمیر ۱۵ هزار ماشین معدنی ایران به کمک قطعات اورجینال ژاپنی باشد.
این فعال اقتصادی از حرکت دنیا به سمت سالمسازی محیط زیست و کاهش کربن صحبت کرد و افزود: با تکنولوژیهای روز دنیا این امکان وجود دارد که سطح تولید کربن را کاهش دهیم. در ژاپن هم اقدامات خوبی در این بخش صورت گرفته است که قابل انتقال به ایران بوده و بنابراین همکاری روی تولید محصولات سبز را پیشنهاد میکنیم. استفاده از دانش ژاپن در استخراج و استحصال برخی مواد معدنی در ایران نیز امکانپذیر است. این انتقال دانش و تجربه در راستای حفظ محیط زیست و کاهش کربن بوده و شامل تحریمها نمیشود.