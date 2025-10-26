استاندار فارس، بر لزوم عبور از شیوه‌های سنتی و حرکت به سمت «کشاورزی نوین و هوشمند» به عنوان پاسخی به خشکسالی‌های مکرر تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در نشست شورای کشاورزی استان فارس که به ریاست استاندار و با حضور جمعی از مسئولان، کارشناسان و نمایندگان کشاورزان برگزار شد راهبرد‌های توسعه‌ای و چالش‌های پیش‌روی بخش کشاورزی استان بررسی و تصمیماتی در این حوزه اتخاذ شد.

حسینعلی امیری در این جلسه با اشاره به پیشینه تاریخی و نقش بنیادین کشاورزی در اقتصاد استان اظهار داشت: استان فارس از دیرباز اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و دامداری داشته و این هویت همچنان در استان مشهود است. 

او افزود: با وجود تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های مکرر، بخش قابل توجهی از مردم فارس همچنان در این حوزه فعالیت دارند و این ظرفیت ارزشمند باید در مسیر توسعه هدفمند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

امیری با تأکید بر لزوم تحول در روش‌های سنتی کشاورزی اظهار داشت: شیوه‌های قدیمی دیگر پاسخگوی نیاز‌های امروز نیستند و همان‌گونه که تجربه کشور‌های پیشرفته نشان می‌دهد، حرکت به سمت کشاورزی نوین و هوشمند، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ بهره‌وری و پایداری تولید است.

استاندار فارس با اشاره به تجربه موفق کشور‌های پیشرو در استفاده از فناوری‌های نوین، تصریح کرد: کشاورزی هوشمند پاسخی مؤثر به محدودیت منابع طبیعی است و می‌تواند بستر امنیت غذایی کشور را فراهم کند.

امیری برنامه پیشنهادی اداره‌کل جهاد کشاورزی فارس را متناسب با ظرفیت‌های استان دانست و گفت: این طرح در چارچوب امکانات موجود قابل اجراست و اولویت، گذر از مرحله تدوین و تمرکز بر اجرای عملی و مؤثر آن است.

او، اصلاح تدریجی الگوی کشت را از اولویت‌های اصلی بخش کشاورزی دانست و تأکید کرد: پس از اعلام الگوی کشت، اجرای دقیق آن ضروری است و همه دستگاه‌های مسئول باید در تحقق آن همکاری کنند.

نماینده عالی دولت در استان با تأکید بر نقش حیاتی داده‌های هواشناسی در تصمیم‌گیری‌های بخش کشاورزی، خواستار ارتقای دقت پیش‌بینی‌ها و ارائه اطلاعات کاربردی‌تر از سوی اداره‌کل هواشناسی شد.

او با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان‌های فارس در تولید محصولات باغی گفت: محصولاتی مانند انجیر دیم استهبان و انگور دیم دشمن‌زیاری از مزیت‌های منحصر‌به‌فرد استان‌اند که با توسعه صنایع تبدیلی و رویکرد صادرات‌محور، می‌توان ارزش افزوده چشمگیری برای آنها ایجاد کرد.

استاندار فارس همچنین تخریب و آتش‌سوزی‌های مکرر در منابع طبیعی و محیط‌زیست استان را نگران‌کننده دانست و تأکید کرد: مهار این آسیب‌ها باید در اولویت باشد و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و تجهیز نیرو‌های حفاظتی، راهکاری ضروری برای مقابله مؤثر با این بحران است.

امیری با تأکید بر ضرورت اصلاح مقررات بیمه‌ای و ترویج فرهنگ بیمه در بخش کشاورزی گفت: نظام بیمه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ منافع کشاورزان، از هدررفت منابع حیاتی آب و خاک نیز جلوگیری کند.

استاندار فارس نقش ذی‌نفعان در فرآیند قانون‌گذاری را مهم دانست و افزود: بهره‌گیری از دیدگاه‌های کشاورزان در اتاق‌های فکر و هنگام تدوین مقررات، می‌تواند به شکل‌گیری قوانین کارآمد و منطبق با واقعیت‌های میدانی منجر شود.

او با اشاره به نتایج موفق بهره‌گیری از مشاوران متخصص در بخش کشاورزی، بر استفاده از دانش روز و فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: کشاورزی، عرصه‌ای پویاست که تحولات علمی در آن تأثیر مستقیم دارد و استفاده از اصلاحات ژنتیکی و نژادی در گیاهان و دام‌ها، مسیر ارتقای بهره‌وری را هموار می‌کند.

امیری همچنین آموزش کشاورزان را از ارکان توسعه پایدار برشمرد و خواستار گسترش برنامه‌های ترویجی از طریق رسانه‌ملی و برگزاری دوره‌های تخصصی برای ارتقای دانش فنی فعالان این حوزه شد.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت خودکفایی کشاورزان در تأمین انرژی گفت: توسعه استفاده از پنل‌های خورشیدی، راهکاری مؤثر برای کاهش وابستگی به برق سراسری است و باید با حمایت‌های بانکی و تسهیلات مناسب، اجرای آن تسهیل شود.

او همچنین بر اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت منابع آبی استان تأکید کرد و افزود: برنامه‌ریزی کشاورزان باید متناسب با شرایط واقعی منابع آب انجام گیرد تا از بروز مشکلات اساسی در تولید جلوگیری شود.

برچسب ها: استاندار فارس ، کشاورزی هوشمند ، اصلاح الگوی کشت
