به گفته فرمانده انتظامی استان کرمان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی از ۲ دستگاه تانکر حمل سوخت، ۴۶ تن گاز مایع فاقد مجوز را کشف کردند.

 باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار موقوفه ئی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان، هنگام گشت زنی هدفمند در محور خروجی مرکز استان به سمت شرق کشور از ۲ دستگاه تانکر حمل سوخت، ۴۶ تن گاز مایع فاقد مجوز را کشف کردند.

وی افزود: ماموران یگان امداد شهرستان کرمان نیز هنگام کنترل یکی از محور‌های خروجی مرکز استان، از یک دستگاه تانکر عبوری به سمت شرق کشور، ۲۳ هزار و ۱۲۰ کیلوگرم گاز مایع فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به دستگیری و معرفی ۳ متهم به دستگاه قضایی و انتقال تانکر‌ها به پارکینگ بیان کرد: در مجموع این عملیات‌ها که با جدیت هم ادامه خواهند داشت، ۶۹ تن گاز مایع در مسیر خروج از کشور کشف و از هدر رفت این سرمایه‌های ملی جلوگیری شد.

منبع: پلیس کرمان 

