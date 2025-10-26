فرمانده انتظامی منوجان از شناسایی محل  عبور و توقیف ۱۷ دستگاه وانت حامل سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ علی کریمی گفت: با هدف طرح عملیاتی مقابله با قاچاق کالا و سوخت، ماموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی و پایش محور‌های اصلی و فرعی حوزه شهرستان از نقاط عبور محموله‌های سوخت قاچاق مطلع شدند.

وی افزود: بدین منطور ماموران با استقرار شبانه روی چندین تیم در نقاط فرعی و صعب‌العبور حوزه شهرستان ۱۷ دستگاه وانت حامل سوخت قاچاق را شناسایی و این کاروان خودرویی را در چند عملیات ضربتی و هماهنگ متوقف کردند.‌

فرمانده انتظامی منوجان تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو‌ها که اکثرا فاقد پلاک و دارای پلاک مخدوش بودند، بیش از ۴۰ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ۲۲ نفر متهم در این رابطه دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.

منبع: پلیس کرمان