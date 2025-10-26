دور دوم مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول به مرحله نهایی رسید

باشگاه خبرنگاران جوان- مذاکرات امنیتی میان طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه وارد مرحله حساس و نهایی خود شده است. این گفتوگوها که از روز گذشته آغاز شده، امروز یکشنبه ۴ آبان با مبادله پیشنویسهای نهایی دو طرف ادامه یافته است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، تأیید کرد که مذاکرات در روز دوم ادامه دارد و نتایج پس از توافق نهایی اعلام خواهد شد. وی از فضای مثبت گفتوگوها ابراز رضایت کرد.
بر اساس گزارش تلویزیون ملی افغانستان، هیئت طالبان به ریاست رحمتالله نجیب، معاون وزارت کشور، پس از ۱۵ ساعت گفتوگوی پیدرپی، پیشنویس نهایی خود را به طرف پاکستانی تحویل داده است. در این پیشنویس بر احترام به حاکمیت ملی افغانستان، عدم نقض حریم زمینی و هوایی و خودداری از حمایت از گروههای مخالف تأکید شده است.
طالبان همچنین آمادگی خود را برای ایجاد یک سازوکار چهارجانبه جهت پیگیری اجرای آتشبس اعلام کردهاند. طرف پاکستانی نیز پیشنویس متقابل خود را ارائه داده است.
این مذاکرات با میانجیگری ترکیه در حال برگزاری است و دو طرف قرار است امروز ساعت ۱۲ در حضور میانجیها برای رسیدن به توافق نهایی دیدار کنند. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، هشدار داده است که در صورت عدم دستیابی به توافق، احتمال بروز جنگ آشکار میان دو کشور وجود دارد.