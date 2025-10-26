دور دوم مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول به مرحله نهایی رسید

دور دوم مذاکرات امنیتی میان طالبان و پاکستان در استانبول وارد مرحله نهایی شده است. بر اساس گزارش‌ها، دو طرف پیش‌نویس‌های نهایی خود را مبادله کرده‌اند و قرار است امروز در حضور میانجی‌های ترکیه برای دستیابی به توافق نهایی دیدار کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مذاکرات امنیتی میان طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه وارد مرحله حساس و نهایی خود شده است. این گفت‌وگوها که از روز گذشته آغاز شده، امروز یکشنبه ۴ آبان با مبادله پیش‌نویس‌های نهایی دو طرف ادامه یافته است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تأیید کرد که مذاکرات در روز دوم ادامه دارد و نتایج پس از توافق نهایی اعلام خواهد شد. وی از فضای مثبت گفت‌وگوها ابراز رضایت کرد.

بر اساس گزارش تلویزیون ملی افغانستان، هیئت طالبان به ریاست رحمت‌الله نجیب، معاون وزارت کشور، پس از ۱۵ ساعت گفت‌وگوی پی‌در‌پی، پیش‌نویس نهایی خود را به طرف پاکستانی تحویل داده است. در این پیش‌نویس بر احترام به حاکمیت ملی افغانستان، عدم نقض حریم زمینی و هوایی و خودداری از حمایت از گروه‌های مخالف تأکید شده است.

طالبان همچنین آمادگی خود را برای ایجاد یک سازوکار چهارجانبه جهت پیگیری اجرای آتش‌بس اعلام کرده‌اند. طرف پاکستانی نیز پیش‌نویس متقابل خود را ارائه داده است.

این مذاکرات با میانجی‌گری ترکیه در حال برگزاری است و دو طرف قرار است امروز ساعت ۱۲ در حضور میانجی‌ها برای رسیدن به توافق نهایی دیدار کنند. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، هشدار داده است که در صورت عدم دستیابی به توافق، احتمال بروز جنگ آشکار میان دو کشور وجود دارد.

برچسب ها: تنش بین افغانستان و پاکستان ، تحولات افغانستان ، مذاکرات افغانستان
خبرهای مرتبط
تکذیب سفر هیاتی از پاکستان به کابل
پایان نخستین دور گفت‌وگوی طالبان و پاکستان در دوحه با میانجی‌گری قطر
آغاز دور جدید مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طعنه ترامپ به کره شمالی
سایه سیاه قاره سبز بر سر اوکراین
پ ک ک تمام نیرو‌های خود را از ترکیه خارج می‌کند
رژیم صهیونیستی به تخریب‌ها در غزه ادامه می‌دهد
تظاهرات در کوالالامپور علیه ترامپ + تصاویر
پوتین: آزمایش موشک «بوروستنیک» تکمیل شد
دومین روز مذاکرات تجاری آمریکا و چین زمینه‌ساز دیدار ترامپ و شی
فراخوان ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز در ایران
ترامپ تعرفه‌های کانادا را ۱۰ درصد افزایش داد
حمایت اسرائیل از ۴ گروه شبه‌نظامی ضد حماس در غزه
آخرین اخبار
استقبال تهران از آتش بس افغانستان و پاکستان
دور دوم مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول به مرحله نهایی رسید
اسلواکی با طرح اتحادیه اروپا برای تامین نیاز‌های نظامی اوکراین همکاری نمی‌کند
حضور مقامات طالبان در نشست اکو؛ هیاتی از طالبان عازم تهران شد
ایرلند رئیس‌جمهوری مستقل و طرفدار فلسطین برگزید
کرملین: صحبت در مورد لغو نشست پوتین و ترامپ اشتباه است
آماده‌باش ۱۸ هزار مأمور پلیس برای تأمین امنیت سفر ترامپ به توکیو
نتانیاهو: اسرائیل تعیین می‌کند که کدام نیرو‌های بین‌المللی قابل قبول هستند
جهاد اسلامی: ادعای اسرائیل درباره عملیات قریب الوقوع «دروغ و افترا» است
دو کشته در آتش‌سوزی خط لوله در میدان نفتی زبیر عراق
اسرائیل مدعی ترور فرمانده حزب الله شد
تظاهرات در کوالالامپور علیه ترامپ + تصاویر
ترامپ: به توافق تجاری با چین نزدیک می‌شویم
یونیسف: یک میلیون کودک در غزه با گرسنگی و فاجعه رو‌به‌رو هستند
بیش از ۱۰۰ بازپرس در پرونده سرقت موزه لوور شرکت می‌کنند
افشای همکاری آمازون با تولیدکنندگان سلاح اسرائیلی
ورود تجهیزات سنگین مصری برای جستجوی اجساد اسرا در غزه
تخلیه زباله‌های نظامی اسرائیل در غزه
هیات دیپلماتیک ایران وارد کابل شد
حمایت اسرائیل از ۴ گروه شبه‌نظامی ضد حماس در غزه
پوتین: آزمایش موشک «بوروستنیک» تکمیل شد
حضور نمایندگان افغانستان در اجلاس بین‌المللی راه‌آهن و امضای توافق سه‌جانبه
گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان به ۳.۵ میلیارد دلار
پ ک ک تمام نیرو‌های خود را از ترکیه خارج می‌کند
«طرح کفیل» برای ساماندهی ورود کارگران خارجی به ایران
فراخوان ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع غیرمجاز در ایران
اتباع افغانستان بیشترین مهاجرین غیرقانونی در ترکیه؛ بازداشت بیش از ۱۲۲ هزار مهاجر غیرقانونی در ترکیه طی ۹ ماه
۷ کشته و زخمی درپی تیراندازی در دانشگاه لینکن آمریکا
رژیم صهیونیستی به تخریب‌ها در غزه ادامه می‌دهد
وزیر خارجه کره شمالی به روسیه و بلاروس سفر می‌کند