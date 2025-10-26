به گفته مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس تمهیدات فنی برای ارتقا و افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه در ورزشگاه پارس شیراز پیش بینی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس گفت: با توجه به میزبانی تیم فجر سپاسی شیراز از استقلال تهران در روز یکشنبه چهارم آبان، از پیش‌بینی تمهیدات فنی برای ارتقا و افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه در ورزشگاه پارس شیراز خبر داد.

حمید سلیمان پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، با اشاره به گزارشات واصله در خصوص مشکلات ارتباطی تماشاگران و شهروندان منطقه اطراف ورزشگاه پارس شیراز در زمان برگزاری مسابقات تیم فجر سپاسی، که موجب وقوع اختلالاتی در شبکه ارتباطی به دلیل ترافیک بالای شبکه شده است، بر اجرای اقدامات لازم برای افزایش ظرفیت شبکه همراه در زمان بازی‌های این تیم تاکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه تیم‌های فجر سپاسی و استقلال تهران در روز یکشنبه چهارم آبان ماه و پیش‌بینی حضور بیش از ۵۰ هزار نفر تماشاگر در ورزشگاه پارس، گفت: با تمرکز ویژه بر زیرساخت‌های داخل ورزشگاه و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ظرفیت دیتای شبکه اپراتور همراه اول در محدوده ورزشگاه در چند روز گذشته ارتقا یافته و با هماهنگی انجام شده، دو سایت سیار همراه اول نیز برای روز مسابقه به ورزشگاه پارس منتقل خواهد شد تا پاسخگوی نیاز‌های ارتباطی هواداران باشد.

نماینده ارشد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استان فارس با تاکید بر پایش مستمر کیفیت شبکه در حین برگزاری مسابقه، تصریح کرد: تیم‌های فنی این اپراتور نیز در روز بازی به صورت میدانی و لحظه‌ای کیفیت سرویس‌دهی را رصد خواهند کرد تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، بلافاصله اقدامات اصلاحی انجام شود.