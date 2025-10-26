به گفته مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس تمهیدات فنی برای ارتقا و افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه در ورزشگاه پارس شیراز پیش بینی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس گفت: با توجه به میزبانی تیم فجر سپاسی شیراز از استقلال تهران در روز یکشنبه چهارم آبان، از پیش‌بینی تمهیدات فنی برای ارتقا و افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه در ورزشگاه پارس شیراز خبر داد.

حمید سلیمان پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، با اشاره به گزارشات واصله در خصوص مشکلات ارتباطی تماشاگران و شهروندان منطقه اطراف ورزشگاه پارس شیراز در زمان برگزاری مسابقات تیم فجر سپاسی، که موجب وقوع اختلالاتی در شبکه ارتباطی به دلیل ترافیک بالای شبکه شده است، بر اجرای اقدامات لازم برای افزایش ظرفیت شبکه همراه در زمان بازی‌های این تیم تاکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه تیم‌های فجر سپاسی و استقلال تهران در روز یکشنبه چهارم آبان ماه و پیش‌بینی حضور بیش از ۵۰ هزار نفر تماشاگر در ورزشگاه پارس، گفت: با تمرکز ویژه بر زیرساخت‌های داخل ورزشگاه و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ظرفیت دیتای شبکه اپراتور همراه اول در محدوده ورزشگاه در چند روز گذشته ارتقا یافته و با هماهنگی انجام شده، دو سایت سیار همراه اول نیز برای روز مسابقه به ورزشگاه پارس منتقل خواهد شد تا پاسخگوی نیاز‌های ارتباطی هواداران باشد.

نماینده ارشد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استان فارس با تاکید بر پایش مستمر کیفیت شبکه در حین برگزاری مسابقه، تصریح کرد: تیم‌های فنی این اپراتور نیز در روز بازی به صورت میدانی و لحظه‌ای کیفیت سرویس‌دهی را رصد خواهند کرد تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، بلافاصله اقدامات اصلاحی انجام شود.

برچسب ها: ورزشگاه پارس ، خدمات اینترنت
خبرهای مرتبط
تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به ۷۰ میلیون رسید
وزیر ارتباطات:
فیبر نوری به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند
افزایش سرعت اینترنت با فیبر نوری/ شبکه مسی تا ۵ سال دیگر جمع می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خطر مرگ با ترکیب مواد مخدر و دارو‌های آرام‌بخش
عواقب مرگبار تاخیر در درمان سکته قلبی
فیبر نوری به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند
افزایش نگران‌کننده مسمومیت‌ها در آستانه فصل سرما
راه‌اندازی کلینیک‌های مدیریت شکستگی برای پیشگیری از پوکی استخوان
افزایش سرعت اینترنت با فیبر نوری/ شبکه مسی تا ۵ سال دیگر جمع می‌شود
وزیر بهداشت: پرستاران؛ نماد صبوری، مهربانی و حرفه‌ای‌گری هستند
میوه‌ها؛ کلید شگفت‌انگیز سلامت بیشتر ریه‌ها
تجویز میانگین ۴.۲ قلم دارو در نسخه‌های تهرانی/ سیستم پیشگیری از خدمات القایی جلوگیری می‌کند
رتبه‌بندی مربیان پیش‌دبستانی مشروط به تکمیل فرایند استخدام
آخرین اخبار
وزیر بهداشت: پرستاران؛ نماد صبوری، مهربانی و حرفه‌ای‌گری هستند
فیبر نوری به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند
رتبه‌بندی مربیان پیش‌دبستانی مشروط به تکمیل فرایند استخدام
تجویز میانگین ۴.۲ قلم دارو در نسخه‌های تهرانی/ سیستم پیشگیری از خدمات القایی جلوگیری می‌کند
افزایش نگران‌کننده مسمومیت‌ها در آستانه فصل سرما
میوه‌ها؛ کلید شگفت‌انگیز سلامت بیشتر ریه‌ها
عواقب مرگبار تاخیر در درمان سکته قلبی
خطر مرگ با ترکیب مواد مخدر و دارو‌های آرام‌بخش
افزایش سرعت اینترنت با فیبر نوری/ شبکه مسی تا ۵ سال دیگر جمع می‌شود
راه‌اندازی کلینیک‌های مدیریت شکستگی برای پیشگیری از پوکی استخوان
خواص و مضرات گیاه هواچوبه برای انسان + فیلم
تأکید بنیاد ملی نخبگان بر گسترش حمایت‌ از دانشجویان مستعد
کاظمی: هدف ما ارتقای بهره‌وری در دستگاه تعلیم و تربیت است
بنیاد ملی نخبگان دو طرح ویژه برای حمایت از هنرمندان و نخبگان هنری طراحی کرد + فیلم
آغاز طرح ملی «افق سایبری امن» با هدف تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص و حمایت از ۵۰ محصول دانش‌بنیان
برگزیدگان المپیاد‌های جهانی؛ از مدال تا مسیر نخبگی و اثرگذاری اجتماعی