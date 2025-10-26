ریاست برنامه «افغانستان عاری از فلج اطفال» از آغاز کارزار تازه واکسیناسیون فلج اطفال در سراسر شهرستان های پکتیکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس اعلام ریاست برنامه «افغانستان عاری از فلج اطفال»، کارزار جدید واکسیناسیون فلج اطفال از روز دوشنبه در تمام شهرستان های ولایت پکتیکا آغاز میشود. در این برنامه از خانوادهها خواسته شده تا کودکان خود را برای دریافت واکسن همراهی کنند.
این اقدام در شرایطی راهاندازی شده که سازمان جهانی بهداشت از ثبت دو مورد مثبت بیماری فلج اطفال در ولایتهای بادغیس و هلمند خبر داده است. این گزارش نگرانیها درباره گسترش مجدد این بیماری فلجکننده را افزایش داده است.
برنامه واکسیناسیون فلج اطفال پیشاز این به صورت آزمایشی در برخی ولایات شرقی افغانستان اجرا شده بود و اکنون به ولایت پکتیکا گسترش یافته است. هدف از این کمپین، تقویت سلامت کودکان و پیشگیری از سرایت گسترده بیماری اعلام شده است.
اگرچه واکسیناسیون از ابزارهای اساسی جلوگیری از شیوع ویروس فلج اطفال محسوب میشود، اما چالشهای امنیتی و ممانعت اداره طالبان در برخی مناطق، اجرای این برنامه را با مشکلاتی مواجه کرده است. این وضعیت نیازمند پاسخ فوری و تسهیلات بهتر از سوی نهادهای مسئول و جامعه بینالمللی ارزیابی میشود.