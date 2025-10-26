باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی، اظهار داشت: امروز (یکشنبه) با گذر موج تراز میانی از شمال غرب کشور، در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، افزایش ابر، گاهی رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امشب در مناطقی از غرب، شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی واقع در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، در برخی ساعات شاهد وزش باد و در مناطق مستعد، گرد و خاک خواهیم بود.

او بیان کرد: فردا (دوشنبه) با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش در گیلان و مازندران، و بعد از ظهر، رگبار پراکنده در برخی نقاط گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: سه‌شنبه در شمال شرق و شرق کشور در بعضی ساعات شاهد افزایش وزش باد و گاهی خیزش گرد و خاک خواهیم بود و در نیمه غربی جوی آرام و پایدار مستقر است.

ضیائیان توضیح داد: روز چهارشنبه در مناطقی از شمال غرب، وزش باد و افزایش ابر، و در گیلان و شرق اردبیل، ابرناکی و بارش باران آغاز می‌شود و در نیمه شرقی کشور جو آرام و پایدار خواهد بود.

وی اضافه کرد: روز پنجشنبه گستره بارش در شرق اردبیل، کل سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و در ارتفاعات البرز واقع در زنجان و قزوین است. بعد از ظهر، وزش باد در شمال شرق و شرق کشور افزایش می‌یابد. همچنین طی این روز در شمال غرب، ساحل شمالی و در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.