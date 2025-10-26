برای پیشگیری از شیوع تب برفکی میادین دام آذربایجان غربی تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده _ مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران از تعطیلی نزدیک به ۴۰ میدان صنعتی و سنتی دام استان در راستای پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی در بین دام‌ها خبر داد و گفت: با هماهنگی فرمانداران شهرستان‌ها میادین دام، میادین دواب، و هفته بازار‌های استان شامل ۳۰ تا ۴۰ میدان دام سنتی و ۴ میدان صنعتی به مدت ۴ هفته تعطیل می‌شوند.

دکتر سید امید خلیل زاده از دامداران و چوب داران استان خواست: در این مدت ترددی به میادین دام نداشته باشند و موارد امنیت زیستی را رعایت نمایند.

وی تصریح کرد: همزمان با تعطیلی میادین دام استان، شبکه‌ها و اداره کل دامپزشکی استان، به صورت رایگان اقدام به مایه کوبی جمعیت دام سبک و سنگین بر علیه تب برفکی می‌کند که از دامداران عزیز خواهشمندیم در این زمینه همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند تا خسارتی به جمعیت دامی استان وارد نشود.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی یاد آور شد: پس از انجام رصد و پایش‌های لازم، اگر موردی از ابتلا در دام‌های سبک و سنگین استان مشاهده نشد، فعالیت میادین دام استان از سر گرفته می‌شود.

خلیل زاده تاکید کرد: حفاظت و صیانت از جمعیت دامی، مبارزه با بیماری مشترک انسان و دام، تامین امنیت غذایی و اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی سازمان‌های جهانی از وظایف حوزه دامپزشکی است.

در مجموع ۴ میلیون راس دام سبک و ۴۶۰ هزار راس دام سنگین در استان آذربایجان غربی وجود دارد، که ۹۰ تا ۹۵ درصد از جمعیت دامی استان به صورت سنتی در ۲ هزار و ۹۰۰ واحد روستایی پرورش داده می شود.