باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - هلاکو گفت: طرح یارانه دستمزد در شهرستانهای بندرگز، مراوهتپه و گمیشان آغاز شد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان میگوید: هدف این طرح، کاهش هزینه جذب نیروی انسانی برای کارفرمایان است.
او افزود: یارانه دستمزد، ورود جوانان و اقشار خاص به بازار کار را تسهیل میکند.
او گفت: دولت بخشی از حقوق نیروی جدید را به مدت ۱۲ ماه پرداخت میکند و سهم یارانه بین ۲۵ تا ۳۵ درصد حداقل دستمزد مصوب است.
هلاکو ادامه داد: این حمایت، فشار هزینهای بر بنگاهها را کاهش میدهد.
او با بیان اینکه فارغالتحصیلان جویای کار، زنان سرپرست خانوار و مددجویان در اولویت این طرح قرار دارند، ادامه داد: افراد دارای معلولیت و آزادشدگان زندان نیز جامعه هدف طرح هستند.
هلاکو گفت: متقاضیان پس از ثبتنام و تأیید اطلاعات، مشمول حمایت میشوند.
او افزود: اجرای طرح میتواند نرخ بیکاری را در سه شهرستان کاهش دهد.
هلاکو همچنین از اجرای طرح کارورزی با ۱۵۹ سهمیه در استان خبر داد.