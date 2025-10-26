باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - هلاکو گفت: طرح یارانه دستمزد در شهرستان‌های بندرگز، مراوه‌تپه و گمیشان آغاز شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان می‌گوید: هدف این طرح، کاهش هزینه جذب نیروی انسانی برای کارفرمایان است.

او افزود: یارانه دستمزد، ورود جوانان و اقشار خاص به بازار کار را تسهیل می‌کند.

او گفت: دولت بخشی از حقوق نیروی جدید را به مدت ۱۲ ماه پرداخت می‌کند و سهم یارانه بین ۲۵ تا ۳۵ درصد حداقل دستمزد مصوب است.

هلاکو ادامه داد: این حمایت، فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.

او با بیان اینکه فارغ‌التحصیلان جویای کار، زنان سرپرست خانوار و مددجویان در اولویت این طرح قرار دارند، ادامه داد: افراد دارای معلولیت و آزادشدگان زندان نیز جامعه هدف طرح هستند.

هلاکو گفت: متقاضیان پس از ثبت‌نام و تأیید اطلاعات، مشمول حمایت می‌شوند.

او افزود: اجرای طرح می‌تواند نرخ بیکاری را در سه شهرستان کاهش دهد.

هلاکو همچنین از اجرای طرح کارورزی با ۱۵۹ سهمیه در استان خبر داد.