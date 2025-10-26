مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از اجرای طرح یارانه دستمزد در شهرستان‌های بندرگز، مراوه‌تپه و گمیشان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - هلاکو گفت: طرح یارانه دستمزد در شهرستان‌های بندرگز، مراوه‌تپه و گمیشان آغاز شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان می‌گوید: هدف این طرح، کاهش هزینه جذب نیروی انسانی برای کارفرمایان است.

او افزود: یارانه دستمزد، ورود جوانان و اقشار خاص به بازار کار را تسهیل می‌کند.

او گفت: دولت بخشی از حقوق نیروی جدید را به مدت ۱۲ ماه پرداخت می‌کند و سهم یارانه بین ۲۵ تا ۳۵ درصد حداقل دستمزد مصوب است.

هلاکو ادامه داد: این حمایت، فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.

او با بیان اینکه فارغ‌التحصیلان جویای کار، زنان سرپرست خانوار و مددجویان در اولویت این طرح قرار دارند، ادامه داد: افراد دارای معلولیت و آزادشدگان زندان نیز جامعه هدف طرح هستند.

هلاکو گفت: متقاضیان پس از ثبت‌نام و تأیید اطلاعات، مشمول حمایت می‌شوند.

او افزود: اجرای طرح می‌تواند نرخ بیکاری را در سه شهرستان کاهش دهد.

هلاکو همچنین از اجرای طرح کارورزی با ۱۵۹ سهمیه در استان خبر داد.

برچسب ها: یارانه ، دستمزد
خبرهای مرتبط
عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داد
فعالیت بیش از هزار و ۲۰۰ مرکز برای خرید تضمینی گندم در سطح کشور
توزیع ۱۵ میلیارد ریال اعتبارات یارانه نهال در حوزه باغبانی گلستان
کشف ۷۷ دستگاه استخراج رمز‌ارز غیرمجاز در یک واحد تولیدی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام نتیجه آزمایش پزشکی قانونی در پرونده مرگ دو کودک خان ببینی
معافیت مددجویان گلستانی کمیته امداد از پرداخت هزینه رادیو دارو در مراکز پزشکی هسته‌ای
برنامه کشت پاییزه گندم، جو و کلزا در گلستان ابلاغ شد
توزیع حدود ۴۰۰ تن برنج و گوشت منجمد قرمز در گلستان
اجرای گسترده طرح نشت یابی شبکه آبرسانی در گلستان
یارانه دستمزد، نسخه تازه دولت برای اشتغالزایی در گلستان
آخرین اخبار
یارانه دستمزد، نسخه تازه دولت برای اشتغالزایی در گلستان
توزیع حدود ۴۰۰ تن برنج و گوشت منجمد قرمز در گلستان
برنامه کشت پاییزه گندم، جو و کلزا در گلستان ابلاغ شد
اجرای گسترده طرح نشت یابی شبکه آبرسانی در گلستان
معافیت مددجویان گلستانی کمیته امداد از پرداخت هزینه رادیو دارو در مراکز پزشکی هسته‌ای
اعلام نتیجه آزمایش پزشکی قانونی در پرونده مرگ دو کودک خان ببینی