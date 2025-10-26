باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو در برنامه پیام‌رسان تلگرام نوشت که واحد‌های ضدهوایی روسیه امروز (یکشنبه) دومین پهپاد اوکراینی را که به سمت مسکو در حرکت بود، سرنگون کردند.

اولین پهپاد اوایل امروز سرنگون شد.

سوبیانین گفت که تیم‌های متخصص در حال بررسی قطعات پهپاد‌ها در محل برخورد آنها به زمین هستند.

اوکراین در ماه‌های اخیر حملات پهپادی خود را به روسیه افزایش داده و به ویژه تاسیسات انرژی آن را هدف قرار داده است.

به گزارش رویترز، تصمیم کی‌یف برای تمرکز بر اهداف دوربرد در داخل روسیه، نشان دهنده این دیدگاه است که هدف قرار دادن سیستم انرژی که سوخت ارتش بزرگ روسیه را تأمین می‌کند، بهترین راه برای به دست آوردن اهرم فشار بر مسکو است.

با این حال، مقامات روسی گفته‌اند که هیچ فشار خارجی آنها را مجبور به تغییر مسیر در این درگیری نخواهد کرد و حملات به صنعت نفت آن به طرز خطرناکی تشدیدکننده است.

منبع: رویترز